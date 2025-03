È morta a soli 58 anni Cindyana Santangelo, nota attrice televisiva conosciuta come la “Marylin Monroe latina” e nota principalmente per i suoi ruoli nelle serie tv di successo “E.R. – Medici in prima linea” e “CSI“. È mistero sulle cause della morte.

Cindyana Santangelo: chi era l’attrice americana

Lutto nel mondo della recitazione per l’improvvisa morte, a soli 58 anni, dell’attrice statunitense Cindyana Santangelo. Oltre a lavorare come attrice, era anche modella e ballerina ed era soprannominata la “Marylin Monroe latina”, sia per la sua bellezza che per il suo grande carisma. Per quanto riguarda la sua carriera come attrice, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv “Sposati… con figlie” e ha fatto apparizione in due serie molto amate, quali “E.R. – Medici in prima linea” e “CSI“. Ha recitato anche per il cinema nel film con Harrison Ford e Josh Hartnett “Hollywood Homicide“. Per quanto riguarda la sua vita privata, era sposata dal 2001 con Frank Santangelo, padre dei suoi due figli.

Cindyana Santangelo è morta: il mistero dietro l’addio dell’attrice di CSI e E.R.

Cindyana Santangelo è morta a soli 58 anni. Secondo quanto riportato dai media, i servizi di emergenza sono stati chiamati lunedì 24 marzo intorno alle 19.15 presso l’abitazione di Santangelo a Malibù. Cindyana è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata dichiarata morta. Le cause della morte dell’attrice non sono ancora chiare, si attende il risultato dell’autopsia. Il dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles ha aperto un’inchiesta, pare che la donna avesse subito di recente delle iniezioni cosmetiche. Al momento pare non ci siano prove di atti criminali, e inoltre non si esclude nemmeno l’ipotesi del suicidio.