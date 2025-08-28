Cinecittà, guasto alle montagne russe: persone bloccate e vigili del fuoco in azione

Paura al parco divertimenti a Cinecittà, alle porte di Roma: per colpa di un guasto 15 persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Paura a Cinecittà World: guasto alle montagne russe

Pomeriggio di paura alle porte di Roma, al parco divertimenti Cinecittà World. Per colpa di un guasto, due vagoni delle montagne russe “Altair”, una delle giostre più amate, sono stati costretti a fermarsi a metà percorso.

A bordo c’erano 15 persone, tra cui anche quattro minori, che hanno dovuto attendere a circa 20 metri di altezza che arrivassero i soccorsi. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco.

