Cinema, addio all'attore Helmut Berger: aveva 78 anni

Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni, a Salisburgo, l’attore Helmut Berger. Lanciato da Luchino Visconti, memorabili sono state le sue prove in due celebri pellicole come ‘La caduta degli Dei‘ e ‘Ludwig‘.

S’è spento a 78 anni Helmut Berger, l’indimenticato Ludwig di Luchino Visconti

Uno degli attori più belli del mondo a detta di più parti, definito anche ‘un diavolo col viso d’angelo‘, Helmut Steinberger, questo il suo vero nome, se n’è sempre infischiato delle regole e della morale comune. Di origini austriache, s’è trasferito a Londra quando era 18enne, prima di spostarsi poi in Italia, dove cominciò una carriera da modello.

Nel cinema è approdato dopo l’incontro con Luchino Visconti sul set di ‘Vaghe stelle dell’Orsa‘. Tra i due fu colpo di fulmine e insieme diedero vita ad una relazione che durò fino alla morte del regista, avvenuta nel 1976.

È senza dubbio a lui che Berger deve la sua fama, ottenuta poi su larga scala con l’interpretazione di Martin von Essenbeck ne ‘La caduta degli Dei‘, dove fu protagonista di una tanto celebre quanto controversa scena d’incesto con la madre Ingrid Thulin.

La morte del regista segnò profondamente l’attore, che rischiò nel ’77 di morire per eccesso di stupefacenti. La carriera di Berger è poi finita in declino, a causa soprattutto delle tante dipendenze e di una vita sregolata.

Nel 1994 tentò un matrimonio con la regista Francesca Guidato ma tutto culminò in una serie di litigi causati dall’alcol, fino a quando nel 2004 tornò in Austria per accudire la madre malata. In quest’ultima parte della sua vita a segnarlo sono state anche difficili condizioni economiche.