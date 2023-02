Cinghiale in strada: auto finisce nel fiume

Brutto incidente in Lombardia dove a causa di un cinghiale apparso improvvisamente in strada un’auto in transito in quel momento finisce nel fiume con i tre occupanti che hanno riportato ferite varie ma che non sarebbero in pericolo di vita.

Da quanto si apprende in ordine all’ennesimo sinistro innescato dai suini selvatici il cinghiale in questione si è parato davanti alla vettura in territorio di Canzo, vettura che è volata giù nel fiume Lambro.

Cinghiale in strada ed auto nel fiume

Tutto è accaduto in territorio di Canzo intorno alle 22.20 del 16 febbraio. I media spiegano che un’auto è precipitata nel fiume Lambro facendo un volo di almeno 4-5 metri.

Le tre persone a bordo sono risultate ferite. I media spiegano che si tratta di “due ragazzi di 21 e 22 anni e una ragazza di 20 anni”.

Tre feriti, uno elitrasportato a Lecco

Fra di essi il più grave sarebbe stato trasportato in elicottero ma in codice giallo all’ospedale di Lecco, dove ancora oggi le sue condizioni sono monitorate con attenzione. Una prima ricostruzione dell’accaduto mutuata anche dalle testimonianze dei giovani coinvolti, parla di uno sbandamento della vettura provocato dalla presenza inaspettata di un grosso cinghiale fermo in mezzo alla strada.

Nel tentativo di evitarlo, l’auto è precipitata nel fiume facendo quel terribile volo per fortuna senza esiti estremi come invece accaduto in altri frangenti.