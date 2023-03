Un brutto incendio è scoppiato durante la notte tra il 26 e il 27 marzo, in un’abitazione a Cinisi. Marito e moglie sono riusciti a fuggire dall’appartamento e a mettersi in salvo.

Cinisi, incendio in un’abitazione: marito e moglie riescono a scappare

Attimi di grande paura per un incendio che è scoppiato in un’abitazione a Cinisi. Marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall’appartamento situato in via Filippo Orlando. stradina del centro storico, poco distante dal principale corso Umberto, e scappando. Gli stessi residenti dell’abitazione hanno lanciato l’allarme, contattando i vigili del fuoco e segnalando che la loro cucina aveva preso fuoco.

Terribile incendio nel cuore della notte

Sono stati momenti di grande panico, ma fortunatamente la coppia ha avuto la prontezza e la lucidità per fuggire via dall’appartamento. I due sono stati svegliati nel cuore della notte dal fumo e si sono resi conto solo in quel momento di quello che stava accadendo nella loro abitazione. I vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento e hanno spento le fiamme. Sono al vaglio le cause che hanno scatenato l’incendio. Non si esclude il corto circuito.