Circola in Area B senza saperlo: pensionato milanese prende 30mila multe in p...

Il pensionato milanese racconta la sua storia ed è consapevole di aver sbagliato: per mesi ha circolato con un'auto inquinante in Area B

Un pensionato di 68 anni milanese ha raccontato la sua incredibile storia al quotidiano ‘La Repubblica’. L’uomo ha circolato per mesi nell’Area B della sua città con la sua auto inquinante. Era ignaro che, ad ogni suo ingresso, la sua targa sarebbe stata registrata per una multa: in pochi mesi ha ricevuto circa 300 sanzioni.

Circola in Area B senza saperlo: multato pensionato

“Sono passato più volte sotto le telecamere della Ztl, soprattutto per andare a Quarto Oggiaro” – spiega al giornale il 68enne – “Tutto d’un colpo mi sono arrivati gli avvisi. Sono andato alle poste e mi hanno consegnato le prime cento multe.” L’uomo era ignaro che la sua Ford Fusion Diesel non poteva pù passare dalle vie che per tanto tempo aveva percorso. “Ora mi arrivano circa 10 multe al giorno” – dice ancora. L’uomo, per il momento, deve pagare circa 27 mila euro.

Circola in Area B senza saperlo: la protesta

L’uomo ha spiegato di essere consapevole di avere torto, ma ha chiarito di aver sempre agito in buona fede perciò per fermare le multe andrà davanti ad un giudice: “Proverò a spiegare quello che è successo.” Che le multe gli vengano completamente cancellate sembra essere difficile, ma sembra possibile uno sconto.