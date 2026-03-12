Ciro, Matteo e Sara: tensioni e colpi di scena durante la registrazione di Uomini e Donne

Negli studi di Uomini e Donne una recente registrazione ha acceso gli animi tra i protagonisti. Al centro delle attenzioni si è trovato Ciro Solimeno, tronista tornato dopo alcune assenze e al centro di esterne e confronti che hanno sollevato sospetti e discussioni. La puntata ha mostrato come le dinamiche tra tronisti e corteggiatori possano trasformarsi rapidamente in momenti di forte tensione, aggravati dalla presenza del pubblico in studio e delle telecamere. Parallelamente, il Trono Over ha registrato ritorni e dissidi tra opinionisti che hanno contribuito a rendere la registrazione particolarmente movimentata.

Nel corso della puntata la tronista Sara Gaudenzi è stata coinvolta in una situazione complessa: ha portato in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti, scambiando baci con entrambi, e questo ha innescato reazioni forti in studio. Secondo le anticipazioni, atteggiamento aggressivo è la definizione usata per descrivere il comportamento di Matteo, che avrebbe minacciato altri uomini presenti. La conduttrice Maria De Filippi è intervenuta per richiamare i toni e, dopo la registrazione, la tronista si è sentita poco bene per lo stress accumulato. Si ipotizza che alcune sequenze, inclusa la rissa sfiorata, possano essere eliminate in fase di montaggio.

Le esterne e il ruolo di Ciro nel Trono Classico

Il cuore delle tensioni nel Trono Classico è stato il percorso di Ciro Solimeno, che ha svolto esterne contrastanti con più corteggiatrici. Con Elisa l’uscita è stata emotiva: lei ha raccontato la perdita del nonno e si è trattato di un momento intimo e di conforto. Con Ale Antonietti, invece, la serata si è conclusa con un bacio, il che ha provocato malumori. In studio domanda di coerenza ed esclusività hanno scatenato un confronto, perché Elisa ha voluto sapere perché non ci sia stato un bacio anche con lei; Ciro ha spiegato di aver evitato per rispetto verso un’altra corteggiatrice, generando ulteriori discussioni e commenti del pubblico presente.

Le accuse di favoritismo e la spiegazione

La scintilla che ha portato quasi allo scontro è stata l’idea, da parte di alcuni, che Ciro potesse fare da tramite fra tronisti o favorire certi rapporti: in particolare Matteo ha manifestato sospetti verso un presunto scambio di informazioni tra Ciro e altri corteggiatori. Le parti direttamente interessate hanno smentito il coinvolgimento di terzi, ma i dubbi non si sono dissolti e le tensioni sono aumentate fino a raggiungere un punto critico. L’intervento di Maria De Filippi è servito a rimarcare i confini del rispetto, ma non ha evitato che la situazione degenerasse in minacce e urla che hanno infiammato il pubblico.

Cosa è successo nel Trono Over

Anche il Trono Over ha fornito spunti di tensione: il ritorno di Elisabetta Gigante ha riaperto questioni legate a precedenti frequentazioni, mentre Sabrina Zago è rientrata confermando una storia in corso con Davide. A scatenare discussioni è stata la figura di Marina, che ha avuto uno scontro acceso con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre, sono emerse dinamiche di riconciliazione e di chiusura definitiva, come la decisione di Rosanna Siino di interrompere la frequentazione con un cavaliere, segno che anche nella fascia Over le emozioni rimangono forti e imprevedibili.

Reazioni in studio e possibile montaggio

Il pubblico presente e i commenti degli opinionisti hanno contribuito a creare un clima elettrico che, secondo le fonti, avrebbe portato alla separazione fisica di alcuni protagonisti a fine registrazione per evitare ulteriori escalation. È probabile che gli autori decidano di tagliare o ridurre sequenze considerate troppo violente o imbarazzanti per la messa in onda, inclusa la rissa sfiorata tra Matteo e Ciro. In ogni caso, quanto accaduto resta indicativo di una puntata ricca di colpi di scena, confermando che anche le registrazioni possono presentare momenti non previsti che influenzano la narrazione televisiva.

Cosa guardare nelle prossime puntate

Per gli spettatori, la vicenda offre diversi fronti di interesse: l’evoluzione del percorso di Ciro Solimeno, la scelta di Sara Gaudenzi tra i corteggiatori e le eventuali ripercussioni delle accuse di aggressività su Matteo. Il montaggio televisivo potrebbe decidere di enfatizzare i chiarimenti o, al contrario, di attenuare i momenti più compromettenti, quindi vale la pena seguire le prossime puntate per capire quali scene saranno effettivamente mostrate. Intanto, la registrazione rimane un promemoria di come la convivenza in studio e le dinamiche sentimentali possano degenerare e trasformarsi in episodi di alta tensione.