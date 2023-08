Momenti di paura e confusione a Città del Capo: una voragine si apre improvvisamente in strada e inghiotte un camion dei rifiuti. Il cedimento del tratto di strada si è verificato nella mattinata di lunedì 21 agosto.

Città del Capo, voragine inghiotte il camion dei rifiuti

In merito all’incidente, Grant Twigg, uno dei dipendenti della Mayco – società che si occupa di gestire i rifiuti urbani –, ha riferito che la strada che ha ceduto a Lavender Hill non presentava segni visibili di danni al momento dell’incidente.

Le autorità, intanto, hanno riferito che una donna rimasta coinvolta nel sinistro, ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale.

Sulla vicenda, è intervenuto il portavoce del Fire and Rescue Service, Jermaine Carelse, che ha dichiarato che un veicolo di soccorso e il personale specializzato sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 09:00. Sul posto, si è recato anche un carro attrezzi al fine di recuperare il camion.

I dettagli

L’impiegato della Mayco per l’acqua e i servizi igienici, Zahid Badroodien, intanto, ha riferito che l’area in cui si è verificata l’apertura della voragine è stata isolata per motivi di sicurezza.

“La priorità principale in questa fase è assicurarsi che la zona sia strutturalmente sicura per recuperare il veicolo e poi si potrà fare la necessaria valutazione dell’area per determinare la causa dell’incidente, tra cui il crollo di una fogna”, ha aggiunto.

Badroodien ha poi dichiarato: “Invitiamo i residenti a stare lontani dal sito per motivi di sicurezza. Questa richiesta vale mentre i funzionari stanno recuperando il veicolo e conducendo la valutazione e per tutto il periodo in cui vengono eseguiti i lavori di riparazione. Una volta completata la valutazione necessaria, verrà stabilito il modo in cui porre rimedio alla situazione. Ci rammarichiamo per i disagi causati e chiediamo al pubblico di collaborare con noi durante questo periodo”.