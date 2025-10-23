“Striscia La Notizia” sta per tornare in Tv, il Tg satirico di Antonio Ricci tornerà in una veste nuova e a un nuovo orario. Ma, la novità più clamorosa è l’esclusione di un volto molto noto. Ecco di chi si tratta.

Striscia La Notizia: presto il ritorno in Tv con una nuova formula

Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” stanno ottenendo un successo senza precedenti quindi, rimettere “Striscia La Notizia” nell’access prime time sarebbe stato un errore e a Mediaset lo sanno bene. Si può però rinunciare del tutto al Tg satirico di Antonio Ricci? Come promesso da Pier Silvio Berlusconi, “Striscia” tornerà in Tv, lo farà a fine novembre in una veste nuova, ovvero con cinque appuntamenti in prima serata con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio alla conduzione, uno studio rinnovato e una clamorosa esclusione nel cast. Ecco chi non ci sarà più.

Clamorosa rivoluzione a Striscia La Notizia: “Silurato dopo 17 anni”

“Striscia La Notizia” sta per tornare in Tv, a fine novembre vedremo infatti il Tg satirico di Antonio Ricci in una veste del tutto nuova. Grazia Sambruna su MowMag ha però riportato una clamorosa indiscrezione, ovvero l’assenza di un nome che ha fatto la storia del programma negli ultimi anni. Prima di vedere di chi si tratta, vediamo in confermati, ovvero gli inviati Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyz, Max Laudadio e Rajae Bezzaz. E chi mancherà? A quanto pare non ci sarà Vittorio Brumotti! Ma ecco cosa leggiamo su MowMag: “stando agli spifferi giunti fin qui, mancherebbe all’appello niente di meno che Vittorio Brumotti che abbiamo visto alla guida di Paperissima Sprint per tutta l’estate (tra Canale 5 e Italia 1, al fianco di Juliana Moreira). L’uomo che incarna il terrore di ogni stupefacente parchetto d’Italia sarebbe stato fatto fuori dopo diciassette anni di servizi abbombazza? Così, per il momento, si dice”. Brumotti al momento non ha confermato né smentito l’indiscrezione, qualche mese fa si era parlato su Oggi di un presunto screzio con Juliana Moreria. Staremo a vedere.