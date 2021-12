Clarissa Hailé Selassié su Lulù e Manuel: “Spero che lei non ci caschi”

Clarissa Hailé Selassié ha rotto il silenzio in merito alla relazione (naufragata) tra sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo.

Ospite al GF Vip Party Clarissa Selassié è intervenuta in merito alla relazione avuta da sua sorella Lulù e da Manuel Bortuzzo al GF Vip.

Clarissa Hailé Selassié: Lulù e Manuel

Ancora una volta Clarissa Selassié si è espressa in merito alla relazione sbocciata tra sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip.

Si dà il caso infatti che la relazione tra i due sia presto degenerata e che Lulù – che ha mostrato delle attenzioni a dir poco ossessive nei confronti del nuotatore – ha finito per soffrire molto a causa sua. Clarissa, che ha da poco lasciato la casa del GF Vip, ha affermato di sperare che tra i due non capiti più nulla a parte la nascita magari di una buona amicizia.

“Mi auguro per lei che non ci caschi più, lei è sempre stata colpevolizzata dal gruppo in casa, ogni loro problema era colpa di Lulù anche se a volte non era colpa di Lulù. Lei a volte ha comportamenti errati, ma sbagliare è umano”, ha dichiarato Clarissa, e ancora (augurandosi che lei e Manuel continuino a sentirsi anche una volta finita la loro esperienza nel reality show): “è sempre bello restare in contatto con chi hai condiviso un’esperienza di vita”.

Clarissa Hailé Selassié: Giulia Salemi

A GF Vip Party anche Giulia Salemi ha concordato con la principessa etiope affermando che, a suo avviso, per Lulù sarebbe meglio “volare da sola“. “Lulù ha dei comportamenti maleducati ed infantili ma è una ragazza buona e dolce e si vede, lei se volasse da sola sarebbe meglio perché sarebbe più divertente e più comica, lei ha una comicità innata. Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel”, ha affermato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Clarissa Hailé Selassié: la vita privata

Una volta lasciata la casa del GF Vip Clarissa Hailé Selassié ha avuto modo di riunirsi con amici e familiari ma lei stessa ha ammesso di soffrire per la lontananza delle due sorelle (rimaste entrambe nella casa del reality show). Prossimamente una delle due dovrà lasciare la casa del GF Vip? Il programma è stato prolungato fino a marzo e sono in tanti tra i fan e i telespettatori a chiedersi chi sarà il vincitore di questa sesta edizione condotta da Alfonso Singorini.