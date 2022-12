Clarissa Marchese e Federico, scoperto il sesso del secondo figlio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, hanno scoperto il sesso del secondo figlio.

Dopo l’arrivo di Arya, nata nel 2020, accoglieranno in famiglia un maschietto o un’altra femminuccia?

Correva l’anno 2016 e Clarissa Marchese si affacciava a Uomini e Donne come tronista. Alla fine del suo percorso, scelse Federico Gregucci. Il loro è stato uno dei troni più belli dall’inizio del programma mariano e il sentimento che li unisce è ancora oggi più forte che mai.

Si sono sposati con un matrimonio da favola e nel 2020 sono diventati genitori della piccola Arya. Adesso si preparano ad accogliere in famiglia il secondo figlio. Nelle ultime ore, l’allegra famigliola ha scoperto il sesso del bebè: è un maschietto o un’altra femminuccia?

Marchese – Gregucci: in famiglia arriva un maschietto

In casa Marchese – Gregucci arriverà un bel maschietto. Il gender reveal, rigorosamente condiviso sui social, è stato un tripudio di palloncini celesti.

“Siamo felicissimi“, hanno ammesso Clarissa e Federico su Instagram. Ovviamente, anche la piccola Arya è apparsa eccitata come non mai.

Adesso, Clarissa potrà iniziare a pensare al nome da dare al secondo figlio. I primi tempi della gravidanza non sono stati affatto semplici. Via social, la Marchese ha raccontato:

“Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno, ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi, avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati”.