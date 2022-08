Clarissa Marchese in attesa del secondo figlio? L’indiscrezione

Clarissa Marchese è in attesa del suo secondo figlio? Il rumor è diventato sempre più insistente.

Secondo indiscerzioni Clarissa Marchese potrebbe essere in attesa del suo secondo bebè. Sarà vero?

Clarissa Marhese incinta: l’indiscrezione

Clarissa Marchese è stata avvistata con un pancino sospetto e in tanti si chiedono se sia in attesa del suo secondo bebè.

Lei e Gregucci hanno lasciato gli States insieme alla figlia Arya e oggi hanno trovato una nuova stabilità in Toscana. Nessuno dei due aveva fatto segreto di desiderare un giorno un secondo bambino e sono molti i fan a credere che presto i due potrebbero annunciare davvero l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per la piccola Arya. Al momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan dei social non resta che attendere per saperne di più.

La vita privata della coppia

Clarissa Marchese e Gregucci si sono innamorati a Uomini e Donne e a seguire si sono trasferiti insieme negli Stati Uniti. Le nozze della coppia si sono tenute in Florida e a seguire i due hanno realizzato il sogno di diventare genitori con l’arrivo della piccola Arya. In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di scoprire se i due allargheranno ulteriormente la famiglia, ma per ora sulla questione tutto tace e Clarissa Marchese ancora non ha proferito parola a riguardo.