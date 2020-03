Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori: a Miami è nata la piccola Arya.

Clarissa Marchese ha annunciato di aver partorito: l’ex tronista di Uomini e Donne e Federico Gregucci sono diventati genitori della piccola Arya. La coppia ha dedicato alla bambina un tenero messaggio.

Clarissa Marchese ha partorito

Con enorme entusiasmo Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato l’arrivo della piccola Arya. “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”, ha scritto l’ex tronista.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha partorito a Miami, città in cui ha deciso di seguire Federico Gregucci dopo le nozze, avvenute nel 2019. Il parto sarebbe avvenuto poche ore dopo il ricovero in ospedale e adesso sia la mamma sia la piccola starebbero bene. Federico Gregucci non ha nascosto di essere molto emozionato e via social ha condiviso la stessa immagine postata da Clarissa Marchese con un messaggio pieno d’amore per sua figlia.





Tanti amici, fan e colleghi della coppia hanno fatto i loro auguri per il gioioso momento che entrambi stanno vivendo.

L’arrivo della piccola Arya era stato annunciato via social dalla coppia, e Clarissa Marchese aveva aggiornato i propri fan sui dettagli e sulle sue condizioni durante ogni mese della gravidanza. In tanti non vedono l’ora di vedere la piccola Arya, che a tutti gli effetti è già una piccola star dei social.