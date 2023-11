Un lunedì mattina iniziato con il botto a Cagliari. Le persone che dovevano recarsi al lavoro hanno trovato il traffico in tilt a causa degli attivisti di Ultima Generazione, che hanno bloccato la strada principale.

Clima, attivisti di Ultima Generazione bloccano strada a Cagliari

Traffico completamente in tilt a Cagliari, per un lunedì di fuoco, iniziato in coda per tutti coloro che dovevano spostarsi per lavoro. Gli attivisti di Ultima Generazione, che si battono con azioni non violente contro i mutamenti climatici, hanno fermato le auto in transito in Via Roma, strada principale della città. Con striscioni in pugno hanno bloccato il traffico, scatenando anche momenti di tensione con gli automobilisti. Si sono formate lunghe code.

Cagliari, strada bloccata dagli attivisti

