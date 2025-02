Il Festival di Sanremo sta ottenendo un ottimo successo in termini di pubblico ma allo stesso tempo sono emerse preoccupanti mancanze in termini di sicurezza come testimoniato da diverse fonti, accedere all’Ariston pare un gioco da ragazzi e ciò mette in condizioni di pericolo.

Climber Dedelate accede all’Ariston durante esibizione Tony Effe

Dedelate è un giovane urban climber e influencer che su Instagram conta ben 250.000 follower che seguono le sue acrobazie in diversi angoli del mondo. Durante questa settimana ha deciso di provare ad accedere all’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Il ragazzo ha documentato con foto e video il suo ingresso dall’alto nel teatro, nel mentre sotto di lui si stava esibendo Tony Effe.

Come riporta FanPage.it il post su Instagram era piuttosto eloquente e recitava “nessuna sicurezza” a dimostrazione di come nessuno se ne sia accorto e lo ha permesso.

Dirigenti Rai: “cercheremo di migliorare”

Nel corso della conferenza stampa post serata, i giornalisti hanno fatto emergere il fatto e la dirigenza RAI ne era completamente all’oscuro.

Delusi per quanto accaduto hanno provato a salvarsi, come riporta sempre FanPage.it con la seguente dichiarazione: “cercheremo di migliorare le cose“.

Questa sera andrà in scena la quinta e ultima serata della kermesse canora, si spera non vi siano problemi di ordine pubblico al Teatro Ariston.