Clio Make Up in lacrime su Instagram: sta vivendo "l’anno più difficile della mia vita".

Clio Make Up, con una serie di Instagram Stories, ha raccontato ai fan che non sta bene. L’esperta di beauty si è mostrata in lacrime e ha spiegato che ha vissuto l’anno più difficile della sua vita.

Clio Make Up in lacrime su Instagram

All’anagrafe Clio Zammatteo, Clio Make Up ha confessato che sta vivendo un momento molto delicato della sua vita. In realtà, è un anno che non sta bene ed è proprio per questo che negli ultimi tempi si è mostrata poco sui social. Con una serie di Instagram Stories ha confidato con le lacrime agli occhi che a preoccuparla sono “cose molto personali“.

Lo sfogo di Clio Make Up

Clio Make Up ha confessato:

“La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”.

La Zammatteo non ha avuto timore nel mostrarsi ai fan con le lacrime agli occhi, ma ha preferito non entrare nei dettagli dei suoi problemi.

Clio Make Up: cosa c’è che non va nella sua vita?

Clio Make Up ha spiegato che non è il lavoro a preoccuparla, ma “cose molto personali“. Ha concluso: