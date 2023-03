ClioMakeUp in lacrime sui social: "Il mondo del beauty mi fa paura"

Momenti di sconforto per ClioMakeUp. Con una serie di Instagram Stories, la influencer si è lasciata ad un lungo sfogo, arrivando alle lacrime. Cosa le sta succedendo?

ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, ha voluto condividere con i fan uno sfogo dal sapore amaro. Con una serie di Instagram Stories ha ammesso che negli ultimi tempi il suo modo di rapportarsi ai follower è cambiato molto. A quanto pare, sono stati alcuni brand ad averle chiesto di essere diversa e lei è stanca e impaurita dalla piega che ha preso il suo lavoro. ClioMakeUp è talmente dispiaciuta da essere finita in lacrime.

ClioMakeUp ha dichiarato:

“Sono cambiata, è vero! Ecco perché… Non posso più essere la Clio di prima perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo che mi fa paura. Ho cominciato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più: potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate, non c’erano giornalisti e influencer pronti a prendere le mie parole e usarle per attaccarmi”.