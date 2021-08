ClioMakeUp, la docuserie sulla sua vita: quando e dove vederla

ClioMakeUp ha annunciato via social l'uscita di una docs-serie incentrata sulla sua vita e sulla sua carriera.

Attraverso i suoi canali social la make up artist Clio Zammatteo ha annunciato l’uscita della docuserie incentrata sulla sua vita.

ClioMakeUp: la docuserie

Con enorme orgoglio Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, ha annunciato via social l’uscita della prima docu-serie incentrata sulla sua vita, dal suo primo video su Youtube al suo rientro in Italia dopo il trasferimento negli States e la nascita delle sue due figlie, Grace e Joy.

La docu serie, intitolata Clio back home, verrà trasmessa dal 3 settembre 2021 su Discovery+.

“Vi ricordate il mio primo video su YouTube ?!?! Quante cose sono cambiate dal lontano 2008… Mi avete visto crescere, trasformare la mia passione in un lavoro, fondare la mia linea di make-up, diventare mamma e organizzare un trasloco intercontinentale in piena pandemia. Oggi sono orgogliosa e felice di potervi presentare CLIO BACK HOME, la docu-serie che vi farà scoprire la mia vita personale e professionale ..

Insieme a tutti i suoi inediti retroscena. Stay tuned”, ha scritto l’influencer via social.

ClioMakeUp: il ritorno in Italia

Dopo aver vissuto per oltre 10 anni negli States insieme al marito, Claudio Midolo, Clio Zammatteo ha deciso di tornare in Italia per stare accanto alla famiglia e per permettere alle sue due bambine, Grace e Joy, di conoscere meglio il suo paese natale. La figlia più piccola della makeup artist è nata nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus e Clio non ha fatto segreto di aver vissuto molto male il periodo della gravidanza durante la pandemia da Coronavirus.

Spaventata dalle crescenti tensioni negli Stati Uniti a causa dell’emergenza sanitaria, la makeup artist e suo marito avevano cercato “riparo” a casa di un’amica (lontana da New York) in attesa della nascita della piccola Joy.

“Non lo abbiamo fatto per paura del virus, ma qui in città le cose stanno diventando molto strane e non ci sentivamo più al sicuro, per Grace e per la bambina che sta per arrivare.

La gente fa le code per comprare le armi e questo ci fa molta paura. New York non è più sicura. Sono davvero felice di essere dalla nostra seconda famiglia qui in America, da Giuliana, non so quante altre persone avrebbero fatto questo per noi“, aveva dichiarato via social Clio visibilmente preoccupata.

ClioMakeUp: la nuova vita

Lasciati gli States i due hanno acquistato una nuova casa a Milano, dove si sono trasferiti insieme alle loro due figlie e ai loro gatti. Oggi la coppia sembra aver finalmente trovato la serenità e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro.