Clutch, tracolla o a mano? Le 5 borse must-have per creare outfit estivi irripetibili

Quando si parla di accessori, la borsa occupa senza dubbio il primo posto tra i prodotti più apprezzati dal pubblico femminile. Che sia mini, oversize, in tinta unita o in versione fluo, è in grado di aggiungere un tocco di stile inconfondibile a qualunque outfit, da quelli casual e confortevoli per il giorno a quelli più raffinati, magari per una serata galante.

Ma quali sono i modelli di tendenza per la stagione calda 2023, a cui sarà davvero impossibile rinunciare? Se non sai da che parte cominciare niente paura, perché abbiamo selezionato cinque proposte fashion per creare look unici e indimenticabili.

Look total-white in lino e borsa nelle sfumature del marrone

Freschi, pratici e ideali per esaltare la tintarella, gli indumenti bianchi rappresentano dei capi indispensabili da inserire nel proprio guardaroba estivo. Poco importa che si tratti di top, camicie, pantaloni palazzo o abiti: i look total-white possono essere indossati in tantissime occasioni, dal brunch in spiaggia ad un aperitivo a bordo piscina.

Il segreto sta nella scelta del tessuto e, il migliore in assoluto è sicuramente il lino, da sempre sinonimo di leggerezza e versatilità. Un particolare a cui prestare attenzione? Riguarda la scelta della borsa. In questo caso, però, non vi sono dubbi: le sfumature del marrone sono quelle che meglio si prestano a creare abbinamenti eleganti e sofisticati.

Se desideri dei modelli a spalla, maxi e adatti a contenere telefono, portafoglio, trucchi e accessori vari, ti consigliamo di puntare sulle tote-bag oppure sulle shopper dei marchi Mano, Spikes & Sparrow e Usha. In finta pelle, con tasche esterne e pratici scomparti interni, si distinguono per la presenza di dettagli particolari, fibbie e cuciture in rilievo.

Abito animalier e borsa a tracolla, rigorosamente total-black

Se desideri dare forma ad una mise più audace, magari per un aperitivo o una serata in compagnia, l’accostamento perfetto è quello composto da abito animalier, mini o midi a seconda dell’occasione, sandali con tacco largo, blazer dal taglio over e borsa, rigorosamente total-black.

Il motivo è semplice: una borsa nera sta bene con tutto, è sempre elegante e mai volgare. Insomma, parliamo di un autentico accessorio salva vita, ottimo anche per quante prediligono uno stile classico, senza troppi particolari e fronzoli. Per ciò che riguarda la dimensione, invece, via libera sia ai modelli a tracolla che a mano.

Alcuni esempi? Rock e grintose sono le proposte firmate Steve Madden, con logo in versione metallica in bella vista, borchie e catenelle. Decisamente più graziose, invece, sono le borse a tracolla Aldo. Il modello Tetanops, ad esempio, è dotato di un piccolo manico e di una chiusura magnetica.

Candida e romantica, la borsa bianca conquista ogni donna

Se da un lato le borse nere rappresentano un vero e proprio must-have, i modelli bianchi non sono da meno. Proprio come gli abiti, donano un’immediata sensazione di freschezza, che non guasta mai durante i mesi più caldi dell’anno.

Ma a cosa si abbinano? In questo caso, le possibilità sono molteplici. Si va dai classici slip dress, romantici e graziosi, alla combo pantalone palazzo e crop-top colorato, fino ad arrivare agli outfit total-denim, molto apprezzati nel 2023.

Tra le borse firmate scontatissime in vendita online s’incontrano numerose opzioni. Molto raffinate sono le pochette Even&Odd. I modelli in pizzo, in particolare, sono ideali per le occasioni più galanti. Se, al contrario, desideri esprimere tutta la tua personalità, non puoi perderti le proposte del brand Aldo, con inserti animalier o pendenti luccicanti, oppure ancora le mini-bag trapuntate Call It Spring, con piccoli dettagli nelle sfumature dell’oro.

Fluo e metallic, la mini-bag che aggiunge un tocco pop all’outfit

Dimentichiamoci per un attimo delle nuance più tradizionali. Per aggiungere un tocco vibrante e inedito all’intero look, quello che ci vuole è una mini-bag coloratissima, meglio ancora se in versione metallica. Una soluzione originale che permette di giocare di fantasia, da abbinare a gonne in jeans, abiti con scollatura halter o tute plissettate.

Molto particolari e affascinanti sono i modelli della collezione griffata myMo, marchio tedesco creativo e di tendenza, che da sempre realizza accessori giovanili e fuori dagli schemi. Un esempio? La mini tracolla fucsia, a forma di pentagono e con taschino per riporre carte di credito o cellulare.

Altrettanto glamour sono le borse crossbody di Pieces, Koton e Gina Tricot. Blu, verdi, rosa o lilla poco in porta. Sono in grado di catalizzare qualunque sguardo, rendendoti immediatamente l’assoluta protagonista della serata.

E per la sera? Maxi-dress, décolleté e clutch luccicante

Non possiamo che terminare questa guida con una proposta ideale per la sera, da sfoggiare rigorosamente dopo il tramonto. Stiamo naturalmente parlando della clutch, borsa a tracolla in versione mini, tempestata di brillantini, strass, pietre ed inserti luccicanti. Si tratta di un vero e proprio evergreen, apprezzato anche durante l’estate 2023.

Ottimi da abbinare ad un maxi-dress con pattern floreale sono i modelli declinati nelle nuance dell’argento. Perfettamente in linea con il trend sono gli articoli realizzati da Anna Field, Even&Odd e Usha.

Particolarmente apprezzate, infine, sono anche le sfumature dell’oro e del beige. La pochette del brand Mascara, in versione busta e con chiusura magnetica, è decorata da una trama in rilievo e ricoperta da una cascata di paillettes.