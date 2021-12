Coda in A10, automobilista stanco di aspettare fa l’albero di Natale in autostrada

Bloccato nel traffico da diverse ore, un giovane di Celle Ligure ha deciso si allestire l'albero di Natale che stava trasportando in auto.

Impossibile resistere all’atmosfera natalizia. Neppure in autostrada, soprattutto quando l’attesa sembra essere interminabile: lo sa bene un giovane di Celle Ligure, che – stanco per il traffico bloccato da ore – ha deciso di fare l’albero di Natale proprio in autostrada.

È successo nel tratto tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia. Il ragazzo è diventato il protagonista del momento: molti altri viaggiatori, infatti, hanno deciso di scendere dall’auto e riprenderlo. Le immagini sono virali.

Traffico sulla A10, scende dall’auto e fa l’albero di Natale in autostrada

Sulla A10 ci sono anche gli alberi di Natale e il merito è di un giovane ragazzo di Celle Ligure.

Dopo aver montato l’albero che caricava sulla sua auto, aiutato anche da altri automobilisti, il giovane ha aggiunto persino qualche decorazione e i finti regali da aprire la notte di Natale.

Tra decorazioni, palline e lucine a tema si tratterebbe di un vero abete natalizio.

Un incidente sulla A10 e l’apertura di un cantiere hanno mandato il traffico in tilt, ma il ragazzo non si è perso d’animo e ha scelto di trascorrere così le lunghe ore di attesa.

Traffico sulla A10, scende dall’auto e fa l’albero di Natale in autostrada: il video è virale

Alcuni automobilisti, a loro volta stanchi per la lunga attesa, hanno deciso di aiutare il giovane con le decorazioni natalizie, ma non solo.

C’è chi non è riuscito a frenare la voglia di immortalare la scena, veramente divertente: i video, infatti, hanno fatto il giro del web e sono diventati virali sui social. È la giusta dose di allegria alla vigilia delle feste.

Traffico sulla A10, scende dall’auto e fa l’albero di Natale in autostrada: cos’è successo?

Il maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto in prossimità della zona in cui sono in corso alcuni lavori ha causato il blocco totale della circolazione.

Le auto sono rimaste in coda per diverse ore.

Per questo motivo, stufo di aspettare, il giovane ha fatto sorridere davvero tutti trovando un ottimo passatempo (sicuramente in linea con il periodo). L’incidente, infatti, ha causato ben 10 km di coda.