Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per fare colazione a Capri e ha condiviso sui social lo scontrino. Gli utenti si sono divisi.

Colazione da 78 euro a Capri: lo scontrino per sei cornetti, tre cappuccini e due caffè

Un gruppo ha pagato 78 euro per una colazione a Capri. 14 euro per un cornetto e cappuccino al bar Piazzetta, molto apprezzato sull’isola. Un costo giudicato eccessivo dall’utente, che ha condiviso lo scontrino in un video su TikTok. “Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo” ha commentato l’utente. Gli amici hanno consumato sei cornetti, tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti, 3 caffè e due latte macchiato.

Ciò che è stato scritto nel video non corrisponde a ciò che è scritto nello scontrino. Inoltre, quando il ragazzo del video in quadra altre amiche loro si coprono il volto perché non vogliono essere riprese.

Il web si divide

“È Capri! Vuoi andare? Paga” ha scritto un utente nei commenti. In tanti hanno sottolineato che è risaputo che le vacanze sull’isola sono particolarmente care e che di conseguenza non ci si dovrebbe stupire più di tanto.

Altri la pensano diversamente. “Non è nemmeno uno scontrino fiscale” ha fatto notare un utente, che ha invitato a chiamare la Guardia di Finanza. Ci sono anche utenti che cercano di sdrammatizzare. “Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi” hanno scritto.