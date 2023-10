Espressione di un percorso professionale di oltre 80 anni, Colorificio San Marco rappresenta l’eccellenza italiana nell’ambito di pitture e vernici. All’interno del San Marco Group, offre una gamma di prodotti rivoluzionari. Con quasi 1.000 rivenditori, la sua presenza si estende in ambito internazionale.

Oltre ad offrire al proprio pubblico soluzioni di elevata qualità, innovative e realizzate nel completo rispetto dell’ambiente, Colorificio San Marco punta, quotidianamente, a migliorare e consolidare le relazioni con i clienti italiani ed esteri, grazie ad un’offerta di servizi altamente professionali.

L’ampia selezione di prodotti, dedicati sia a clienti B2B che B2C, è consultabile in pochissimi istanti sul sito ufficiale www.san-marco.com. La proposta annovera soluzioni di alta qualità, tecnologicamente all’avanguardia e rispettose dell’ambiente. Alcuni esempi? Pitture per gli spazi interni, finiture e impregnanti per legno, smalti, vernici coprenti, stucchi e fissativi.

L’acquisto online è semplice e immediato. Le consegne sono effettuate da corriere espresso e avvengono entro 2-4 giorni lavorativi. Anche durante il momento del pagamento è garantita la massima sicurezza. Le modalità di transazione implementate sono carta di credito o debito (sui circuiti Visa, MasterCard e American Express).

Nell’eventualità di dubbi, bisogno di assistenza o necessità di informazioni extra, il servizio di customer care multi-canale di Colorificio San Marco è sempre pronto a intervenire, supportato da una dettagliata sezione “FAQ”.

Il portale ufficiale dell’azienda, inoltre, offre un’area dedicata alle novità più recenti del settore, insieme ad una sezione blog ricca di consigli utili (come ad esempio come togliere la muffa dai muri).

Potendo contare su una rete di rivenditori, in tutto il nostro Paese, insieme a centri di assistenza professionali, riforniti e specializzati, che vanno a costituire la rete premium, Colorificio San Marco è riuscito ad affermarsi come un autentico leader nel settore dei sistemi vernicianti per l’edilizia. L’e-commerce, con cui l’impresa gestisce gli ordini, gioca un ruolo cruciale.

L’azienda, infine, desidera rappresentare, in termini di etica aziendale e di responsabilità sociale, un rilevante punto di riferimento per collaboratori, acquirenti, fornitori e stakeholders. Lo scopo finale è quello di promuovere la cultura dell’edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy in tutto il mondo.