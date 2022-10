Colverde, incidente sul lavoro: crolla la strada, un operaio perde la vita

L'uomo è morto a causa del cedimento del terreno durante dei lavori di scavo su strada.

Tragedia a Colverde, in provincia di Como: un operaio di 40 anni ha perso la vita sul luogo di lavoro. L’ennesima morte innocente, l’ennesima vita stroncata dalla casualità. L’episodio si è verificato oggi pomeriggio, 4 ottobre 2022, intorno alle 16, in via Giacomo Leopardi.

Tragedia a Colverde, operaio muore sepolto per cedimento della strada

L’uomo è rimasto sepolto dalla terra durante alcune operazioni di scavo nel cantiere dove lavorava. Era impegnato in un intervento per tirare una serie di tubature sotto la sede stradale, quando improvvisamente una parte della strada ha ceduto e lo ha sepolto.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como per controllare il cedimento del terreno durante i lavori di scavo sulla sede stradale, proprio lì dove il 40enne ha perso la vita. Al momento i carabinieri e il personale di Ats stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta della drammatica vicenda.

L’uomo è morto sul colpo

Due ambulanze e un’auto medica di Areu sono giunte in codice rosso sul posto, tuttavia per l’operaio non c’è stato davvero nulla da fare, in quanto a seguito dello schianto è morto sul colpo.