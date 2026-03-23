Come acquistare i biglietti per la SuperTennis Arena agli Internazionali Roma 2026

Scopri come prenotare i biglietti per la SuperTennis Arena agli Internazionali Roma 2026 e quali sconti sono riservati ai tesserati

La prossima edizione degli Internazionali di Roma 2026 si svolgerà al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio e introduce una novità strutturale destinata a cambiare il ritmo del torneo: la SuperTennis Arena. Questo nuovo impianto è pensato per potenziare l’offerta di match e per creare un percorso di fruizione più fluido all’interno del parco sportivo. La vendita dei biglietti per la SuperTennis Arena è stata avviata e si articola su canali ufficiali dedicati ai tifosi e agli abbonati storici.

Per rendere più semplice la pianificazione della propria visita, gli organizzatori hanno optato per un sistema di vendita focalizzato sui biglietti giornalieri, senza abbonamenti continuativi per il nuovo stadio. Questo approccio mira a garantire flessibilità agli spettatori che intendono scegliere singole giornate di gara. Sul fronte logistico, la collocazione della struttura — a pochi passi dal Campo Centrale e vicino all’ex Ostello della Gioventù su Viale delle Olimpiadi — rende la SuperTennis Arena facilmente raggiungibile all’interno del complesso del Foro Italico.

Come e dove acquistare i biglietti

Le procedure di acquisto sono centralizzate sulle piattaforme ufficiali: la biglietteria online del torneo e il circuito TicketOne. Entrambe le soluzioni permettono di selezionare le giornate desiderate, scegliere i posti disponibili e ottenere conferme immediatamente via e-mail. È importante verificare le condizioni di vendita e le possibili limitazioni di accesso riportate nelle pagine ufficiali; la piattaforma del torneo fornisce tutte le informazioni operative e specifiche relative ai pagamenti e alla consegna dei tagliandi.

Piattaforme ufficiali e consigli pratici

Per acquistare in sicurezza si consiglia di usare i link ufficiali: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/ e il portale TicketOne. Prima di procedere, è utile creare un account sulla piattaforma scelta, salvare i dati per eventuali rimborsi e controllare i termini su eventuali limitazioni d’ingresso. Ricordiamo che i biglietti giornalieri sono l’unica tipologia prevista per la SuperTennis Arena: non sono stati emessi abbonamenti stagionali per questo specifico impianto.

La SuperTennis Arena: posizione e impatto sull’esperienza

La nuova arena, situata lungo Viale delle Olimpiadi accanto all’ex Ostello della Gioventù, si integra con la geografia del Foro Italico e promette di rendere più dinamica la fruizione degli eventi. La vicinanza al Campo Centrale facilita gli spostamenti tra match e consente di vivere giornate più ricche senza lunghi trasferimenti. L’intento è creare un percorso armonico per il pubblico, dove l’offerta di partite e la presenza di aree servizi contribuiscono a un’esperienza più immersiva e moderna.

Servizi, accessibilità e organizzazione

La gestione dei flussi, i punti di accesso e i servizi all’interno della SuperTennis Arena sono pensati per agevolare l’afflusso e garantire sicurezza e comfort. Per motivi organizzativi, la vendita separata dei biglietti giornalieri consente una migliore pianificazione degli ingressi e riduce le sovrapposizioni nei percorsi di accesso. È raccomandato consultare in anticipo le mappe del Foro Italico e le indicazioni sui trasporti pubblici per ottimizzare gli spostamenti verso Viale delle Olimpiadi.

Sconti e agevolazioni per i tesserati

I tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel possono beneficiare di riduzioni dedicate: è prevista una scontistica del 20% per i possessori di tessera Atleta (sia agonista che non agonista) e una riduzione del 10% per i possessori di tessera Socio e per gli iscritti alla categoria eSports. Le modalità operative per l’applicazione degli sconti, così come la documentazione richiesta, sono dettagliate direttamente sulle piattaforme di vendita ufficiali.

Per concludere, la vendita dei tagliandi per la SuperTennis Arena rappresenta un’opportunità per pianificare la partecipazione agli Internazionali di Roma 2026 con maggiore flessibilità. Consultando il sito ufficiale e il circuito TicketOne è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie su disponibilità, prezzi e sconti riservati ai tesserati, così da organizzare al meglio la propria esperienza al Foro Italico.