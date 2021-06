Come allontanare le mosche a casa senza pesticidi

Dai rimedi naturali quali piante aromatiche o chiodi di garofano sino ad altri metodi, ecco come allontanare le mosche da casa in modo naturale.

Durante la stagione primaverile ed estiva, sono diversi gli insetti che giungono a disturbare le giornate e il riposo notturno. Si può allontanare questi insetti ricorrendo a metodi naturali evitando l’uso di pesticidi che possono essere dannosi. Vediamo come allontanare le mosche e quali rimedi adottare.

Come allontanare le mosche

Sono insetti che non si riesce a sopportare e tollerare quando arriva la stagione estiva. Basta infatti aprire le finestre per far entrare un po’ di aria e di fresco che bisogna fare i conti con questi insetti fastidiosi e disturbanti sia durante il giorno, ma la notte nella fase del riposo. Le mosche sono attratte dai cibi e dalle bevande, inoltre il caldo tende ad aumentare la loro crescita.

Sicuramente sono in molti a essersi svegliati di notte infastiditi dalla mosca che magari si è poggiata proprio sul naso. Sono inconvenienti che si possono assolutamente arginare. Per allontanare le mosche, non è necessario munirsi di insetticidi o pesticidi che rischiano di essere dannosi e nocivi per l’uomo e gli animali domestici, ma sono diversi i metodi naturali che possono funzionare allo stesso modo.

Prima di essere invasi dalle mosche a qualsiasi ora del giorno o della notte, è fondamentale tenere la casa sempre in ordine e pulita. Dal momento che questi insetti sono attratti da briciole e cose dolci, sarebbe meglio liberare la casa sia dagli avanzi di cibo, ma anche da stoviglie o piatti che non sono stati subito lavati dopo i pasti e sono fonte di attrattiva per loro.

Oltre a questo metodo, quindi tenere la casa pulita ed evitare di aprire le finestre in modo che non possano entrare, ci sono poi alcune serie di soluzioni che funzionano molto bene. Una di queste è sicuramente Ecopest Home, un dispositivo che aiuta a liberarsene in tempi brevi e senza danni.

Come allontanare le mosche da casa

Per allontanare le mosche da casa, ci sono alcuni rimedi e soluzioni naturali molto efficaci. I pesticidi non sono consigliati poiché risultano essere particolarmente nocivi. Si può mettere in una ciotola da posizionare vicino alla finestra una ciotola di pepe nero e aceto, un aroma che le mosche non tollerano per cui non si avvicinano neanche a casa.

Un’altra soluzione, sempre a base naturale, per allontanare le mosche da casa è posizionare delle fette di limone con dei chiodi di garofano vicino alla finestra oppure due fette di pomodoro in un contenitore aiutano ad allontanarle immediatamente. Sono anche molto efficaci metodi naturali, quali foglie di menta o eucalipto.

Si consiglia di evitare dei profumi e aromi dolci in quanto le mosche ne sono attratte. Si consiglia di indossare dei vestiti chiari sia in casa che all’aperto dal momento che gli indumenti scuri le attraggono. In casa oppure all’aperto, è consigliabile ricorrere a dei repellenti naturali o delle piante che sono un rimedio per allontanarle. L’olio a base di citronella, basilico o menta aiuta a liberarsi in modo naturale e definitivo delle mosche.

Per eliminarle dalla cucina, dal momento che sono attratti da odori e gusti e particolari, si consiglia di mettere vicino alle porte e alle finestre dei sacchetti colmi d’acqua. Si può anche prendere un sacchetto di plastica mettendo all’interno delle bucce di banana per cui sono attirate dall’odore di questo frutto entrando all’interno.

Come allontanare le mosche senza pesticidi

