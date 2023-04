Come comportarsi se si incontra un orso: cosa fare e regole da rispettare

Convivere con l’orso. Secondo gli esperti si può. Sulla scia delle recenti morti legate all’incontro col mammifero, lo zoologo dell’Università di Tor Vergata Bruno Cignini, ospite al programma di Mediaset Quarta Repubblica, ha illustrato le regole da seguire quando si incontra un orso. Vediamole insieme.

Non ci vede come preda, ma come pericolo

È importante anzitutto sapere che l’orso aggredisce l’uomo quando si sente in pericolo, perché sì: per il mammifero l’uomo non è una preda, ma un pericolo. Pertanto, è bene conoscere tutta una serie di atteggiamenti in grado di salvare la vita umana nel bel mezzo di un incontro con lo stesso. Lo zoologo, spiegando che l’orso ha un olfatto molto sviluppato e per questo è in grado di sentire la presenza dell’uomo da molto lontano, ha spiegato che il mammifero spesso tenta di non farsi vedere per allontanarsi in tranquillità, tanto teme l’umano. «La prima cosa da fare è informare e sensibilizzare la cittadinanza sul fatto che esistono degli orsi in certe zone, così come si fa negli Stati Uniti o in Canada» ha esordito Cignini. Questo anche per zittire in modo implicito tutte quelle persone che pensano che il ripopolamento dei boschi del Trentino non abbia funzionato.

La «finta aggressione», cos’è?

Se però per qualche motivo ci si avvicina troppo all’animale, quest’ultimo di conseguenza potrebbe tentare una «finta aggressione». «Potrebbe alzarsi addirittura in piedi, ma non lo farebbe per essere aggressivo, solo per vedere meglio. Potrebbe avvicinarsi per poi tornare indietro perché nel 99% dei casi non attacca».