Come organizzare un’officina fai da te

Cassette e scaffalature, carrelli e banchi da lavoro: realizzare la propria officina fai da te non è mai stato così facile e veloce.

Gli amanti del fai da te e chi fa dello spirito da “tuttofare” il proprio cavallo di battaglia devono organizzare al meglio gli spazi di casa, senza dimenticarsi di allestire un ambiente appositamente dedicato al lavoro. Un box, una stanza finita nel dimenticatoio, un magazzino, uno piccolo spazio in taverna fino alla mansarda: basta un angolo per realizzare i tuoi sogni e dedicarti comodamente al lavoro o a un hobby. Scaffalature, cassetti, carrelli, banchi da lavoro per officina o magazzino, contenitori e molte altre attrezzature perfette per organizzare al meglio la propria officina personale, per lavorare in modo funzionale, sereno e in assoluta comodità.

Come realizzare la tua officina fai da te

Organizzare uno spazio attrezzato per i propri impegni – che siano di lavoro o di puro hobby – è l’ideale per chi apprezza l’ordine e vuole godere ogni giorno della compagnia dei propri attrezzi. Qualità e praticità sono le parole chiave e Ractem mette a disposizione dei clienti tutto il necessario per soddisfare ogni esigenza. I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di attrezzature e strumenti di movimentazione industriale di qualità professionale, rispettando e soddisfacendo tutte le esigenze di trasporto, stoccaggio, manipolazione e approvvigionamento di componenti e merci.

Le attrezzature e i dispositivi per la tua officina fai da te sono sistemi pensati e fabbricati per migliorare e favorire l’uso dei prodotti, ma anche per ottimizzare i processi di stoccaggio. Ogni prodotto è perfetto per organizzare, classificare e archiviare documenti e articoli imprescindibili per la tua officina casalinga.

Per un lavoro sicuro e affidabile, è fondamentale acquistare prodotti che siano durevoli e di qualità. Scegliere strumenti che rispettino gli standard di qualità industriale è un requisito essenziale: significa servirsi esclusivamente di prodotti resistenti agli urti e al passare degli anni. Vincente poi il rapporto qualità-prezzo: tenere un occhio sul portafoglio è sempre necessario.

Casse, cassetti, cassette pieghevoli e impilabili, qualsiasi tipo di scaffalatura metallica e molto altro ancora: avere un’officina con strutture sempre in ordine è possibile, il tutto sfruttando al massimo lo spazio disponibile.

I banchi da lavoro

Facili da montare, non servono viti: i banchi da lavoro soddisfano le esigenze dei tuttofare più incalliti, assicurando una perfetta officina fai da te. Tenere in ordine gli utensili per lavorare in modo comodo, sicuro e con più spazio a disposizione finalmente è possibile.

Banchi da lavoro di qualità assicurano le migliori condizioni lavorative e a seconda delle necessità è possibile scegliere tra diversi modelli e diverse configurazioni. In base agli spazi a disposizione, inoltre, ogni cliente può valutare le dimensioni e le misure più adatte. In questo modo, gli utensili restano in ordine e si risparmia spazio, senza rinunciare a un ambiente ergonomico e comodo. La struttura e il materiale, inoltre, rendono le attrezzature resistenti alle condizioni d’uso.

In base allo spazio a disposizione, il cliente può scegliere tavoli e banchi da lavoro per officina o magazzino. Ogni professionista, a seconda del lavoro che deve svolgere, può trovare tutto ciò che necessita. Alcuni lavori devono essere eseguiti restando in piedi, altri richiedono molte ore di seduta e per altri ancora è indispensabile tenere sempre a portata di mano gli attrezzi.

Nelle installazioni industriali, proprio come nella tua officina domestica, i banchi da lavoro sono fondamentali. Per svolgere al meglio le proprie mansioni è utile avere a disposizione un ampio piano di lavoro, che sia al contempo robusto e affidabile, perfetto per i compiti più disparati.

Per un lavoro che sia il più possibile confortevole è utile restare comodamente seduti. Come fare? Scegliendo un banco da lavoro che disponga di poggiapiedi. In alternativa, per chi preferisse disporre di spazi maggiori, avere un ambiente sempre in ordine e aumentare la capacità di stoccaggio, disporre di un ripiano inferiore potrebbe rivelarsi una perfetta soluzione. In entrambi i casi, è possibile incorporare i ripiani superiori e regolarli in altezza.

A seconda di gusti e preferenze, è possibile optare per banchi da lavoro di larghezza, profondità, livelli, materiale e colori diversi. Tutto pur di assicurare un lavoro piacevole e garantire le migliori condizioni. A disposizione del cliente ci sono solo prodotti caratterizzati da qualità industriale pregiata e affidabile.

A chi svolge il lavoro seduto si consiglia:

Banco da lavoro con poggiapiedi ;

; Banco da lavoro con scaffale e poggiapiedi.

Chi, al contrario, predilige il lavoro in piedi può scegliere tra:

Tavolo da lavoro con ruote ;

; Banco da lavoro con ripiano ;

; Banco da lavoro con scaffale e ripiano.

I carrelli

Indispensabili per la propria officina domestica, i carrelli multiuso sono necessari per trasportare con grande facilità e quasi senza sforzo documenti e altri articoli. L’alluminio di qualità con cui sono realizzati li rende resistenti agli urti e agli sfregamenti (spesso inevitabili durante il loro spostamento). Nelle zone di presa dispongono di materiali ergonomici, perfetti per garantire massima comodità alle mani ed evitare scivolamenti. Anche il montaggio dei carrelli multiuso è facile e veloce: l’ideale per chi ha poco tempo ed è in trepidante attesa di allestire i propri spazi. Non servono neppure attrezzi o viti.

I carrelli di alluminio e di acciaio cromato sono di grande aiuto per il trasporto di materiali e documenti in studi, uffici e magazzini. Fabbricati con elevati standard di qualità, presentano un’alta resistenza e una perfetta manovrabilità, garantendo sempre un prezzo interessante e competitivo. Per gli attrezzi di lavoro serve uno spazio che non tralasci estetica e design: i carrelli in acciaio cromato sono la scelta giusta, perché in grado di coniugare un’immagine moderna ed elegante con la vasta praticità che serve a tutti i lavoratori. Documentazione, pezzi di ricambio e oggetti di lavoro: trasportare tutto l’occorrente non è mai stato così piacevole.

Il catalogo comprende modelli che supportano fino a 250 kg di peso per ripiano. I carrelli in acciaio cromato sono ideali per studi e uffici. Si tratta di ambienti in cui raggiungere gli archivi con scatoloni pesanti e numerosi documenti diventa spesso complicato e molto ingombrante. Con i carrelli cromati il problema svanisce e anche un lavoro faticoso diventa più leggero. Due delle sue quattro ruote sono dotate di freni necessari per assicurare uno scarico sicuro. Le maniglie, inoltre, facilitano il trasporto. Non solo: chi vuole organizzare al meglio il proprio ambiente di lavoro può equipaggiare il carrello, scegliendo cestelli, contenitori, protezioni per ruote. Chi è attento al gusto sarà soddisfatto: ogni elemento, infatti, si combina perfettamente con i ripiani cromati, perché sono fabbricati con lo stesso materiale e presentano lo stesso design. Ma in mezzo a una scelta così vasta e variegata, per cosa optare?

Carrello in acciaio cromato con vassoi : scegliendo tra un modello con manico per una facile manipolazione (due o tre vassoi) e un secondo modello che dispone di due manici, uno per estremità (a cui si aggiungono due o tre vassoi). In entrambi i modelli con vassoi, a seconda delle necessità del cliente, è possibile scegliere la versione per carichi pesanti (fino a 250 kg) e la versione per carichi leggeri (120 kg);

: scegliendo tra un (due o tre vassoi) e un secondo (a cui si aggiungono due o tre vassoi). In entrambi i modelli con vassoi, a seconda delle necessità del cliente, è possibile scegliere la (fino a 250 kg) e la (120 kg); Carrello cromato con cestelli, perfetto per il trasporto di strumenti che necessitano di una migliore presa sul carrello. Anche in tal caso, è possibile acquistare l’articolo che sostiene un peso massimo di 120 kg per ripiano o quello che raggiunge il massimo di 250 kg.

Cassette e scaffalature

L’organizzazione della propria officina non può tralasciare cassette pieghevoli, impilabili e cassetti, che sono perfetti per mantenere le installazioni pulite e ordinate.

Si tratta di scatole di smistamento che si integrano al meglio in qualsiasi scaffalatura metallica, sfruttando tutto lo spazio di stoccaggio disponibile. Le cassette – di qualsiasi tipo e dimensione – soddisfano le necessità di archiviazione dei documenti, classificando perfettamente i piccoli oggetti.

“Organizzazione” è la parola chiave per lavorare con cura e praticità in uffici, officine o magazzini. Tenere in ordine le officine fai da te, non perdendo neppure gli oggetti più piccoli, è possibile.

Ractem mette a disposizione dei clienti cassette e cassetti per scaffalature che non richiedono alcun montaggio: facilità e praticità sono il segreto di prodotti di qualità davvero indispensabili.