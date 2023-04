I disagi sono cominciati ormai da qualche ora ed ecco come sta andando lo sciopero di Trenitalia, con gli orari e treni garantiti che stanno attenuando ma solo in parte i disagi dei viaggiatori. Oggi, 14 aprile 2023, è un venerdì “nero” per chi deve spostarsi per lavoro, studio o necessità e i primi dati dicono che non sono pochi i cittadini che stanno accusando problemi. Lo sciopero è stato infatti proclamato a livello nazionale e per 8 ore, dalle 9.00 alle 17.00.

Sciopero Trenitalia, orari e treni garantiti

Ad indirlo le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Ci sono state, da quanto si apprende, già molte cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Tuttavia la compagnia ha fatto sapere all’utenza che saranno comunque assicurate una serie di corse. Dove è possibile verificare se il proprio treno passerà? All’interno della sezione dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. In quella stessa sede sarà poi possibile consultare anche l‘elenco dei treni regionali garantiti. E si apprende anche che Trenitalia, “tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione”.

Dove e come informarsi sui convogli

Ci sono altri spot telematici per informarsi su collegamenti e servizi: lo si potrà fare attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS Italiane. In più esiste un numero verde gratuito, 800 89 20 21. I sincadati fanno sapere che “dalla fine della fase pandemica di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie”.

Cosa chiedono i sindacati

E ancora: “Anche il tema delle aggressioni del personale a bordo treno e delle stazioni, per cui chiediamo di migliorare le condizioni di sicurezza già esistenti per contrastare questo fenomeno in costante crescita, anche attraverso l’attivazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nella mobilità-attività ferroviarie, che abbiamo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, condiviso con Conferenza delle Regioni, Anci e associazioni datoriali”. La nota è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. In Lombardia scioperano anche i dipendenti di Trenord ma non sono previste cancellazioni di corse.