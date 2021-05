Come tagliare l’erba del giardino velocemente e senza fatica

Sapere come tagliare l'erba è essenziale per la cura adeguata del proprio giardino. Scopriamo insieme come farlo in modo veloce, senza alcuna fatica.

Domandarsi come tagliare l’erba è lecito, sia da parte dei professionisti e sia da parte di quelle persone comuni che pure amano prendersi cura, in modo autonomo e adeguato, del proprio prato o il proprio giardino. Quest’operazione, tutto sommato, è semplice, ma non così semplice come si potrebbe immaginare, dato che, ai fini di un risultato ottimale, è preferibile rispettare determinate regole e seguire consigli specifici.

Come tagliare l’erba del giardino

La falciatura è la parte più importante nella cura di un prato o di un giardino, e pure, nonostante tutto, questa resta la parte più trascurata e ignorata, dalla maggior parte delle persone che, in questo modo, favoriscono la nascita di prati o giardini dall’aspetto trasandato e disordinato.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tagliare l’erba in modo corretto e autonomo, ricorrendo ai giusti mezzi e seguendo le giuste procedure, facendo affidamento sul miglior tagliaerba attualmente presente in commercio.

Come tagliare l’erba: consigli

Attrezzatura adeguata a parte, rispettare alcune regole per la cura del giardino è essenziale. Non molti sanno, ad esempio, che l’erba non dovrebbe essere mai tagliata troppo corta, almeno, per due motivi: prima di tutto, per preservare le scorte di cibo alle quali l’erba attinge durante i periodi di stress, come in estate, quando la secchezza e il caldo la fanno da padroni, in secondo luogo, perché, durante la fotosintesi e la produzione di cibo, l’erba ha bisogno di essere un po’ alta per intrappolare i raggi del sole, fondamentali per tale processo. Per concludere, non esiste una misura precisa a cui fare riferimento quando si taglia l’erba, ma è sottinteso che questa non dovrebbe mai essere tagliata per più di un terzo.

L’erba dovrebbe essere tagliata settimanalmente e in direzioni diverse, tutte le volte, tenendo conto che, in estate, la crescita dell’erba rallenta e, in inverno, questa quasi si ferma. In ogni caso, la tosatura del prato resta importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente.

Infine, la metà mattinata e il tardo pomeriggio sono gli orari in cui è preferibile tosare l’erba. Nel primo caso, la rugiada mattutina si è già asciugata e il caldo deve ancora farsi sentire, nel secondo caso, l’aria si è già rinfrescata e l’erba ha tutto il tempo di riprendersi prima della prossima rugiada.

Queste regolare sono essenziali per capire come tagliare l’erba in modo corretto, ma a quale accessorio ricorrere?



Come tagliare l’erba: miglior prodotto

Un prato perfetto e pulito dovrebbe essere una prerogativa comune e indiscutibile, ma molto spesso la gente è scoraggiata dal dover necessariamente utilizzare strumenti costosi, che inquinano e che, molto più spesso di quanto non si immagini, si inceppano o perdono pezzi durante l’utilizzo. Tuttavia, se siete giunti fino a questo punto è perché tenete davvero all’ordine e alla pulizia e siete alla ricerca di metodologie alternative a quelle tradizionali su come tagliare l’erba e dare vita ad un giardino che, nel giro di pochissimi giorni, diventerà l’invidia del vicinato.

Perfect Grass è un tagliaerba innovativo e di nuova generazione, potente e ultraleggero, grazie al quale ogni uomo e ogni donna vorrebbero avere un giardino in ordine, del quale occuparsi in prima persona, nonostante gli impegni quotidiani.

Comodo e sicuro, grazie ad un’asta telescopica allungabile ed un’impugnatura ergonomica, Perfect Grass è un tagliaerba ecologico, poiché dispone di potenti batterie agli ioni di litio, che si ricaricano ogni qualvolta si presenta la necessità, in pochissimo tempo. Per un utilizzo sicuro sul campo, le fascette convenzionali rappresentano una vera svolta, in modo tale da risparmiare tempo e denaro. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Il cappuccio protettivo, infine, completa le caratteristiche di questo tagliaerba che non può assolutamente mancare nelle case degli italiani.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Perfect Grass è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Perfect Grass è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Perfect Grass è in promozione stagionale a 69,90€ anziché 109€, fino ad esaurimento scorte. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.