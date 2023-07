Con la vita frenetica che conduciamo, lo stress, trattamenti e styling con piastre ad alta temperatura, è normale che i nostri capelli si ribellino, apparendo secchi, ruvidi e spenti.

Prendersi cura dei capelli danneggiati può diventare, con i giusti accorgimenti, un vero e proprio rituale di bellezza. Prima di tutto però occorre imparare a conoscere i nostri capelli e i loro bisogni. Vuoi sapere come?

Come riconoscere i capelli sfibrati

In molti parlano di capelli danneggiati e come trattarli, ma, prima di agire sulla nostra testa, è necessario capire cosa sta succedendo alla chioma, osservare le sue reazioni prima, durante e dopo la nostra haircare routine e agire di conseguenza. Ma come facciamo a capire quando i nostri capelli stanno soffrendo?

Tutti i capelli danneggiati presentano delle caratteristiche comuni che, prima o poi, diventano evidenti e si fanno notare in modo prepotente. Specialmente quando particolarmente lunga, la nostra chioma rischia di apparire secca, sfibrata e opaca. In questo caso, pettinare le lunghezze può diventare una vera sfida poiché i capelli danneggiati e secchi risultano ingestibili. Infatti, si annodano facilmente, assumendo un aspetto simile alla paglia, si spezzano e si riempiono di doppie punte.

Un capello dall’aspetto sano, robusto e ricco di vitalità è molto diverso: appare setoso e morbido al tatto, consentendo al pettine di scorrere agevolmente dalla radice alle punte.

Come prevenire i capelli danneggiati nella vita di tutti i giorni

La notizia positiva è che i danni ai capelli si possono trattare, per regalare loro una nuova vita e un aspetto decisamente più sano. Una chioma folta e lucente non è solo sintomo di eleganza e cura personale ma regala subito buonumore e positività. Provare per credere!

Ma come si prevengono i capelli danneggiati nella vita di tutti i giorni?

Esistono dei semplici accorgimenti che tutti possono mettere in pratica per difendere la propria chioma dai tanti fattori che la possono rovinare. Un esempio pratico? Smettere di abusare della piastra per capelli che, con il suo calore, dà forma alla chioma e la trasforma da riccia a liscia e viceversa. Imparare ad accettare i propri capelli per quello che sono è un passo essenziale per prendersene cura nel modo più completo possibile.

Quando si ha a che fare con i capelli, la regola è sempre la stessa: non bisogna esagerare e si deve essere delicati, sempre. Anche tenere i capelli legati per molto tempo in una coda troppo stretta, alla lunga, può avere un effetto negativo sul capello, spezzandolo e favorendo la comparsa delle doppie punte.

Come riparare e proteggere i capelli

Per fortuna ogni problema ha la sua soluzione. La prima cosa da fare per iniziare a prendersi cura dei propri capelli danneggiati è modificare la propria haircare routine, introducendo dei prodotti che vadano a ricreare i legami interni del capello.

Ecco un esempio di routine volta a riparare e proteggere i capelli.

Inizia con un trattamento pre-shampoo, per una riparazione profonda: in questo campo le formule potenziate con Acido Citrico sono le più potenti, perché riescono a penetrare con più facilità all’interno del capello.

Per rinforzare ulteriormente i legami interni della tua chioma, usa uno shampoo e un balsamo con la stessa azione rinforzante. Come tocco finale per la tua nuova haircare routine un siero senza risciacquo per capelli danneggiati: in questo modo avrai un extra di morbidezza, lucentezza e protezione.

Potrà sembrare strano, ma anche il momento dell’asciugatura può essere cruciale: evitate quindi di stressare i vostri capelli, sfregandoli con un asciugamano ruvido. Tamponateli invece con delicatezza usando un panno in microfibra e senza usare il phon alla massima potenza e temperatura.

Questi i nostri consigli per prendersi cura dei capelli danneggiati: sono poche e semplici indicazioni che si possono seguire nella vita di tutti i giorni per una chioma luminosa e a prova di spazzola.