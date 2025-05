Manca davvero pochissimo agli esami di maturità 2025. Il 18 giugno ci sarà la prima prova per gli studenti ma, quando saranno comunicati i commissari esterni? Dove si potrà trovare l’elenco ufficiale? Scopriamolo insieme.

Maturità 2025: quando escono i nomi dei commissari esterni?

Con la prima prova di italiano, il prossimo 18 giugno inizieranno ufficialmente gli esami di maturità 2025.

Quest’anno è prevista una commissione esaminatrice composta da sette docenti, tre interni, tre esterni e un presidente esterno. Ma, quando verranno comunicati i commissari esterni? Al momento una data precisa non c’è, ma in regola dovrebbe essere tra la fine di maggio e i primi di giugno. Lo scorso anno, ad esempio, furono comunicati il 5 giugno.

Maturità 2025: dove vedere l’elenco ufficiale dei commissari esterni?

Come detto al momento non è stata comunicata una data ufficiale con l’uscita dei commissari esterni. L’elenco ufficiale verrà comunque pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata. Per visionarli basterà quindi solamente accedere al sito e cercare il proprio istituto. Anche le segreterie dei singoli istituti dovrebbero avere i nomi dei commissari esterni.