Como, incidente sul lavoro a Cantù: 30enne schiacciato da una pressa

Sono ore critiche a Cantù dove un uomo di 30 anni è rimasto schiacciato da una pressa. Le sue condizioni sono critiche.

L’ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta è successo in provincia di Como e precisamente a Cantù dove un giovane di 30 anni, operaio di una nota azienda di lavroazione dei metalli, è stato schiacciato da una pressa. Da quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 17.40 di mercoledì 16 febbraio.

Per il momento non si conoscerebbero ancora le cause. La dinamica sarebbe ora al vaglio delle Forze dell’ordine.

Incidente sul lavoro Cantù, da stabilire la dinamica

Ciò che sia successo al giovane operaio, non sarebbe dunque noto. L’Agenzia Regionale Urgenza (Areu), ha informato che, nel momento del fatto, non sarebbero stati presenti testimoni. L’operaio sarebbe stato rinvenuto mentre si trovava già sotto la presa. Sul posto è giunto l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Niguarda.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute

Nel frattempo le condizioni dell’uomo sono critiche. L’operaio infatti avrebbe riportato diversi traumi da schiacciamento a testa, volto e torace oltre che ustioni al volto e sul torace di 2° e 3° grado. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù.