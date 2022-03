Compito valutato 1, la prof posta il voto su Facebook ed è polemica

Quel compito valutato 1 e la scelta della professoressa di postare il voto su Facebook per mettere in evidenza che copiare è come imbrogliare

Compito valutato con un secco 1 e con la prof posta il voto su Facebook ed innesca una furiosa polemica. La vicenda arriva da Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove all’istituto De Nicola una professoressa ha pubblicato su Facebook il tema di un suo studente e con esso il voto: uno.

Il tema, a parere della docente e per certi versi in maniera insindacabile, meriterebbe quel voto per una serie di errori grammaticali in mix con una pagina “copiata” da un sito web.

Compito valutato 1 su Facebook, la polemica

Insomma, in linea teorica quell’uno sarebbe meritato, ma quello che forse lo studente non meritava era l’esposizione a pubblico, anzi, pubblicissimo ludibrio della sua “opera”. Il 14 marzo il tema e la sua valutazione sono stati esposti su una pagina Facebook ed i commenti da quel momento sono arrivati a valanga, quasi tutti commenti di critica all’operato della docente dopo la sacrosanta valutazione.

Le parole della docente al telefono

Attenzione: il solo elemento che possa collegare lo studente alla discutibile opera è la grafia, dato che del tema non sono esposti nome, cognome o classe, ma il dato resta. La docente ha voluto precisare che la sua scelta è stata dettata dall’esigenza di censurare l’atto di copiare ed ha spiegato al telefono ai media che l’hanno raggiunta: “Chi immaginava che si sarebbe scatenato tutto questo putiferio. Era un post con un messaggio che doveva essere a fin di bene, invece è successo tutto questo”.