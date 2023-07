Compleanno Mattarella, i ringraziamenti del presidente della Repubblica sui social

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha compiuto 82 anni. Per il capo dello Stato si tratta del nono compleanno da quando è stato eletto. Attraverso un cinguettio su Twitter, Mattarella ha tenuto a ringraziare quanti lo hanno pensato in questa occasione così speciale: “Desidero ringraziare le concittadine e i concittadini che mi hanno fatto cortesemente pervenire in questa giornata gli auguri per il compleanno”.

Desidero ringraziare le concittadine e i concittadini che mi hanno fatto cortesemente pervenire in questa giornata gli auguri per il compleanno Sergio Mattarella — Quirinale (@Quirinale) July 23, 2023

Compleanno Mattarella, gli auguri al presidente della Repubblica

I pensieri al capo dello Stato sono arrivati dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che lo ha contattato telefonicamente. Stesso discorso per il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, così come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, “Auguri Presidente. Grazie per l’equilibrio, la saggezza e l’autorevolezza che ha sempre dimostrato, riempiendo di orgoglio e fiducia i cuori degli Italiani”, sono state infine le Parole di Maria Elisabetta Casellati.

Gli altri auguri per il compleanno

Non ultimo va segnalato che il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto un pensiero dal ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto: “Auguri alla nostra guida saggia e difensore dei valori costituzionali. Buon compleanno presidente Mattarella” e il ministro della Difesa Crosetto che su Twitter ha scritto: “Buon compleanno, presidente Mattarella. Il suo impegno, la sua vicinanza e il suo rigore nel difendere e preservare la Costituzione, le Istituzioni e la Repubblica ci aiutano ogni giorno nel nostro lavoro. E auguri anche da parte di tutte le Forze Armate poste sotto la sua guida”.