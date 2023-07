Dalla maggioranza descrivono l'incontro tra Mattarella e Meloni come cordiale e costruttivo: ora il via libera per la riforma della giustizia

Il testo della riforma della giustizia potrebbe presto essere inviato alla Camere: dopo l’incontro tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si attende solo il via libera del presidente. Dalla maggioranza sono sicuri: “La firma ci sarà“.

Incontro Mattarella-Meloni: si attende il via libera per la riforma della giustizia

Dopo il Consiglio supremo di difesa, al Quirinale ha avuto sede il tanto atteso incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto raccontato da alcune fonti interne alla maggioranza, il colloquio, che è durato circa un’ora, è stato “Cordiale e costruttivo” e da parte di entrambi c’è stata grande apertura al dialogo. Il tema principale affrontato è stato quello della giustizia, con un focus sulla riforma Nordio, ma è stato impossibile ignorare gli ultimi momenti di tensione tra il governo e la magistratura. Mattarella, non a caso, aveva ricevuto nei gironi scorsi al Quirinale la prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, e il Procuratore Generale della Corte, Luigi Salvato.

Riforma della giustizia: cosa accadrà ora

Se, come auspicato dalla maggioranza, la firma del presidente ci sarà: toccherà poi a Camera e Senato affrontare i nordi della riforma della giustizia. Come di consueto accade, poi, sarà nuovamente il Quirinale ad effettuare eventualmente l’ultima verifica prima della promulgazione. La Meloni, da parte sua, ha ribadito durante il colloquio ciò che aveva già dichiarato al vertice Nato di Vinlius: non è stato apprezzato il modo in cui la Santanché ha saputo di essere indagata, ma con la magistratura “Non c’è nessun coflitto“.