Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro in vista del Conclave, che inizierà il prossimo 7 maggio. Tuttavia, Becciu parteciperà alle Congregazioni generali.

Nuovo Papa, il cardinale Angelo Becciu dopo la rinuncia al Conclave: “Voleva bene al Papa”

Il cardinale Angelo Becciu ha rinunciato in anticipo al Conclave, ma continuerà a partecipare alle Congregazioni generali, le riunioni preparatorie in cui si discutono i problemi della Chiesa e si formano le candidature.

La lettera del vescovo Melis al cardinale Becciu

Solidarietà e “profonda amicizia” da parte del vescovo di Ozieri Corrado Melis al cardinale Becciu. Ecco le sue parole scritte in una lettera.

“Mischiato con il rammarico di vedere le pagine dei giornali cariche di ingordo gossip superficiale e contraddittorio sulla delicata fase della scelta di un nuovo Pastore per la Chiesa universale, riconosco nel mio cuore un sentimento di stima e apprezzamento per la postura saggia, sobria e pacata di don Angelino anche nel gesto ufficiale di rinuncia al dovere di partecipare al Conclave per eleggere il nuovo pontefice”.

“In questo clima così accanito che vorrebbe definire i confini degli avversari – continua nella lettera – inquadrare gli schieramenti e anche le regole di un braccio di ferro tra pro e contro Bergoglio, emerge infatti l’incrollabile certezza dell’affetto che il cardinal Becciu nutriva per la persona di Papa Francesco”.

Il Vescovo Melis sul caso Becciu: “Sono sconcertato dai media”

“Personalmente sono sconcertato proprio per la distanza e la dissonanza tra il vociare eguagliato dei media sull’affaire Becciu e la semplicità e autenticità dello stesso Cardinale. Ancora una volta il popolo della rete ha bisogno di panem et circenses per fare da spettatore allo spettacolo delle divisioni all’interno della Chiesa”.

“Ancora una volta, lo Spirito Santo saprà sorprendere e lavorare anche con le sporcizie e macchinazioni umane – aggiunge il prelato – riguardo poi alla reazione del Cardinale, mi piace proprio e raccolgo con grande stima la testimonianza di mitezza evangelica che percepisco dalla sua persona.

In perfetta coerenza con il suo stile, che noi suoi amici e fratelli di ministero sappiamo essere plasmato dalla spiritualità del crocifisso abbandonato e risorto, ha fatto della mitezza un’arte da affinare sempre meglio al crogiuolo delle costanti tempeste che da quasi cinque anni aggrediscono la sua storia”.