Concorsi pubblici aprile 2022: tutti i bandi in programma questo mese

Diverse aziende ed enti, privati e statali hanno organizzato dei concorsi pubblici per il mese di aprile 2022: quali sono e quando scadono

Come ogni anno, anche nel 2022 sono stati banditi sul territorio nazionale diversi concorsi pubblici per il lavoro. Molti di questi sono in scadenza proprio nel mese corrente di aprile: vediamo nello specifico quali sono e fino a quando sono aperti.

Concorsi pubblici aprile 2022: alcune scadenze sono molto vicine

Non c’è ancora molto tempo per iscriversi ai bandi per l’area tecnica per la città metropolitana di Genova (ancora 14 posti disponibili), per l’Oss Asp distretto di Fidenza (31 posti rimasti), per l’area amministrazione per la città metropolitana di Genova (solo 12 posti disponibili) e per l’Oss Asp dei Comuni della Bassa Romagna di Bagnocavallo (69 posizioni aperte).

Tutti questi bandi pubblici hanno una scadenza molto vicina, che corrisponde alla data del 3 aprile. Solo tre giorni in più, e quindi fino al 6 aprile, per iscriversi al concorso per agente di polizia locale nel del Comune di Ancona (15 posti disponibili). Per lo stesso giorno sono aperti ancora 20 posti per vari profili professionali all’Università della Calabria di Rende e 28 posti di istruttore direttivo tecnico per il Comune di Pozzuoli.

Chi cerca lavoro dovrà segnare sul calendario anche le date del 10, 11 e 14 aprile. C’è tempo fino al 10 aprile per i concorsi di docente del Miur (40 posti), tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Asl Napoli 3 Sud – Torre del Greco (20 posti). Sono liberi poi 54 posti di programmatore Asp – Palermo. Il giorno seguente, 11 aprile 2022, scadranno i seguenti concorsi: 100 posti di funzionario tecnico Agenzia delle Entrate, poi 39 posti di istruttore edile Comune di Firenze e, infine, 18 posti di istruttore informatico Comune di Firenze.

Il 14 aprile è l’ultima data utile per chi vuole fare il tecnico nella città metropolitana di Torino (33 posti), il funzionario e impiegato con profilo informatico-tecnologico GPDP-ANAC (21 posti). Ci sono poi 45 posti di infermiere Asl 02 di Lanciano – Vasto – Chieti.

Tempo fino alla fine del mese

Altri bandi e concorsi pubblici terranno aperte le iscrizioni fino a quasi la fine del mese. Il 21 aprile scadono i seguenti concorsi: 100 posti di allievi viceispettori Polizia di Stato, 123 posti di vari profili Regione Basilicata, 91 posti di vari profili Arlab e 40 posti di assistente amministrativo Ausl della Valle d’Aosta. Il 24 aprile è l’ultimo giorno utile per il concorso di tecnico sanitario di radiologia medica Asl 02 di Lanciano (30 posti), mentre il 28 aprile non si avrà più accesso ai 33 posti di vari profili Università di Torino, ai 15 di specialista tecnico di policy Regione Puglia e ai 203 posti di assistente tecnico Ministero della Giustizia.