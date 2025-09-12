Tre italiani sono stati premiati al prestigioso concorso internazionale di astrofotografia organizzato dall’Osservatorio di Greenwich: ecco di chi si tratta.

Tre italiani premiati al concorso di Astrofotografia organizzato dall’Osservatorio di Greenwich

“L’Astronomy Photographer of the Year“, ovvero il più prestigioso concorso internazionale di astrofotografia organizzato dall’Osservatorio di Greenwich con il supporto di Zwo e in collaborazione con Bbc Sky At night Magazine, ha premiato tre italiani, ovvero:

Marcella Giulia Pace : siciliana, vincitrice della categoria “Our Moon“, grazia a una foto che mostra il fenomeno della rifrazione atmosferica;

Daniele Borsari: bergamasco, vincitore del premio come giovane astrofotografo dell’anno grazie al suo scatto che mostra in bianco e nero le nebulose della costellazione di Orione;

Fabian Dalpiaz: altoatesino, ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Skyscapes“, grazie a una foto della luna piena sulle Dolomiti.

Concorso di Astrofotografia: i vincitori assoluti

Come visto sono stati ben tre gli italiani premiati al concorso internazionale di astrofotografia di Greenwich. I vincitori assoluti, che sono riusciti a immortalare con incredibile precisione il nucleo della galassia di Andromeda, sono Weitang Liang, Qui Yang e Chuhong Yu. Da oggi, 12 settembre, le foto vincitrici sono esposte alla mostra ufficiale del concorso al National Maritime Museum di Londra.