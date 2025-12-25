Condanna a 15 anni per attivista di Mosca accusata di tradimento

Yevgenia Konforkina, un’attivista russa per i diritti degli animali, è stata recentemente condannata a 15 anni di carcere da un tribunale militare di Mosca. La sua condanna è avvenuta in seguito a accuse di tradimento e terrorismo, a causa della sua presunta collaborazione con un gruppo paramilitare anti-Kremlin.

Le accuse contro Konforkina

Secondo le informazioni fornite dai pubblici ministeri, Konforkina avrebbe filmato il perimetro del Centro Nazionale di Ingegneria degli Elicotteri Mil e Kamov nell’area di Mosca, lo scorso settembre.

Le immagini sarebbero poi state inviate al Legione della Libertà di Russia, un’organizzazione militare che combatte contro il governo russo a fianco dell’Ucraina.

La difesa dell’attivista

In aula, Konforkina ha sostenuto di essere stata involontariamente coinvolta con il gruppo paramilitare. Ha raccontato di aver ricevuto una richiesta da un’attivista ucraina per aiutare a salvare dei cavalli. “Ho cliccato su un link che mi è stato inviato e non sapevo nulla della Legione della Libertà di Russia”, ha dichiarato. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che il link portava a un modulo per volontari che lei ha compilato e inviato, conducendo alla sua assegnazione per filmare l’impianto di produzione.

Il giudice del Secondo Tribunale Militare Distrettuale ha dichiarato Konforkina colpevole di tradimento e di partecipazione a un’organizzazione terroristica, imponendole una pena di 15 anni in un penitenziario. I pubblici ministeri avevano richiesto una pena di 18 anni.

La posizione della difesa

L’avvocato di Konforkina ha argomentato che l’accusa di terrorismo dovrebbe essere archiviata, poiché l’attivista aveva smesso di comunicare con il gruppo più di sei mesi prima del suo arresto, avvenuto nell’ottobre. Inoltre, la difesa ha sostenuto che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che Konforkina fosse consapevole di collaborare con un’organizzazione che potesse minacciare la sicurezza nazionale della Russia.

Contesto della repressione in Russia

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di repressione nei confronti di attivisti e oppositori in Russia. Il governo, attraverso il suo ufficio del procuratore generale, ha definito organizzazioni come The Moscow Times come “non desiderabili”, cercando di silenziare ogni forma di giornalismo indipendente. In questo clima di paura, le azioni contro individui come Konforkina rappresentano un chiaro tentativo di scoraggiare altri potenziali attivisti.

Implicazioni per i diritti umani

Le accuse mosse a Konforkina sollevano interrogativi importanti riguardo alla libertà di espressione e ai diritti umani in Russia. L’uso di leggi sul tradimento in contesti così ampi mette in discussione la legittimità delle accuse e la reale motivazione del governo nel perseguire attivisti pacifici. La condanna di Konforkina è un campanello d’allarme per chiunque cerchi di esprimere dissenso o di sostenere cause sociali.