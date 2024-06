Victoria Vera Blyth, cantante e conduttrice televisiva di 40 anni, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione ad Ankara, in Turchia, dove viveva insieme alla sua famiglia. Ad ucciderla è stato il marito che, dopo aver aperto il fuoco contro la moglie, ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato.

Conduttrice televisiva trovava morta: uccisa dal marito che poi si è suicidato

Ad uccidere la conduttrice televisiva è stato il marito David Thomas Blyth, imprenditore scozzese nel settore petrolifero 53enne. I due erano sposati dal 2014 e nel 2019 si erano trasferiti in Turchia. Il delitto è avvenuto mentre in casa erano presenti i tre figli della coppia, di 4, 10 e 14 anni: l’uomo ha prima aperto il fuoco contro la moglie e dopo ha rivolto l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La polizia ha aperto un’indagine, con gli inquirenti che, al momento, non hanno fornito ulteriori dettagli.

A scatenare la lite sono stati alcuni messaggi trovati dall’uomo

Secondo le prime indiscrezioni riportate dai quotidiani turchi, la lite, terminata in delitto, sarebbe stata scatenata da alcuni messaggi trovati dall’uomo sul cellulare della moglie. I tre figli, che si trovavano in casa al momento della tragedia, sono stati affidati ai parenti della mamma.

