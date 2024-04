Garrone ha deciso di ritirarsi per "garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria"

Edoardo Garrone si ritira dalla corsa alla presidenza di Confindustria, lasciando la strada spianata per l’imprenditore emiliano Emanuele Orsini.

L’elezione del prossimo presidente si terrà il 23 maggio.

Le parole di Edoardo Garrone

Edoardo Garrone, imprenditore e dirigente sportivo italiano, che ha all’attivo le cariche di presidente della ERG e del Sole 24 Ore, scrive annunciando il suo ritiro: Dopo “forti fratture e forti tensioni”, a Confindustria “non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di ‘impegni o scambi’ eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili”.

“Una rinuncia che mi costa molto”

Continua Garrone: “Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia, si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria.”

Conclude: “E’ una rinuncia che personalmente mi costa molto, ma che confido possa determinare una svolta comportamentale e sostanziale, rendendomi e rendendoci orgogliosi di averlo fatto e di aver contribuito ad un cambiamento storico doveroso, esprimendo un modo di essere al servizio del sistema e non un sistema al servizio di sé stessi”.