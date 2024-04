Confindustria, Orsini: soddisfatto, ottimo successo per la squadra

Roma, 18 apr. (askanews) - "Sono soddisfatto, la squadra ha avuto un ottimo successo in consiglio generale. E' una giornata, fatemi dire, di festa per Confindustria. Ho cercato, come abbiamo dichiarato nella presentazione del programma, di usare tre parole chiave: dialogo, unità, identità". Lo ha ...

Roma, 18 apr. (askanews) – “Sono soddisfatto, la squadra ha avuto un ottimo successo in consiglio generale. E’ una giornata, fatemi dire, di festa per Confindustria. Ho cercato, come abbiamo dichiarato nella presentazione del programma, di usare tre parole chiave: dialogo, unità, identità”. Lo ha detto il presidente designato di Confidustria, Emanuele Orsini, al termine del consiglio generale che ha votato la squadra di presidenza e il programma.

“Abbiamo cercato di ricomporre ovviamente – ha aggiunto – tutte le anime in modo libero cercando le competenze e la cosa che ci siamo ripromessi che valuteremo il programma, ogni tre mesi, valuteremo ciò che abbiamo fatto e quindi lo terremmo sicuramente al centro per dare la risposta ai nostri associati perchè quello che dobbiamo fare oggi è rispondere ed essere vicino alle nostre imprese”.

Orsini ha poi spiegato: “Ho ascoltato 186 persone per la formazione della squadra in modo autonomo e quindi siamo riusciti a costruire una squadra per competenza, ma soprattutto come ho detto oggi, una squadra che sia vicina al mondo associativo, che sappia lavorare insieme perché oggi abbiamo bisogno di lavorare insieme” per “sviluppare il futuro della crescita del Paese”.