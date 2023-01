Confindustria: "Tra luci ed ombre economia meglio delle attese"

Un report del “braccio operativo” di Confindustria dice che “tra luci ed ombre l’economia va meglio delle attese“.

Da Viale dell’Astronomia arriva un’analisi ottimista sull’andamento del settore in Italia e il Centro studi di Confindustria nella sua analisi mensile rileva passaggi importanti. Quali? Quelli per cui, come riporta Ansa, fra “luci e ombre”, con “i prezzi dell’energia in calo e l’inflazione ancora alta”, e l’industria “in flessione”, l’economia italiana si muove “meglio dell’atteso”.

Confindustria: “Economia meglio delle attese”

L’analisi di Confindustria è quella mensile ‘flash’ su congiuntura e previsioni.

E ancora: “Il prezzo del gas ai livelli più bassi da oltre un anno e la tenuta del potere d’acquisto totale delle famiglie sostengono l’attività su livelli migliori di quanto ci si attendesse, come confermato da fiducia e indici di Borsa in recupero”.

Il fattore negativo: tassi in rialzo

Ma cosa frena l’economia italiana? “In negativo agisce il forte rialzo dei tassi che toglie risorse a investimenti e consumi, colpiti anche dall’inflazione”.

Solo un mese e mezzo fa il Presidente Carlo Bonomi era stato impietoso e per lui il governo aveva “indirizzato le risorse verso obiettivi a nostro avviso non prioritari in questa fase e discutibili nel merito”. La manovra del governo Meloni era stata definita a dicembre 2022 di “corto respiro”.