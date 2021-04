Coniugi morti per Covid a 15 giorni di distanza dopo 50 anni di matrimonio

Anita e Giuseppe erano sposati da 50 anni. I due coniugi sono morti di Covid a 15 giorni di distanza, dopo una vita trascorsa insieme.

Anita aveva 78 anni, il marito Giuseppe ne aveva 82 ed erano sposati da 50 anni. Hanno trascorso la loro vita insieme, da marito e moglie, poi hanno contratto il Covid a pochi giorni di distanza l’una dall’altro e sono stati ricoverati in ospedale. I due sono morti a distanza di 15 giorni. Anita è venuta a mancare il 5 aprile, mentre Giuseppe nella giornata di domenica 18 aprile.

La coppia viveva insieme a Demonte, in provincia di Cuneo. Lasciano i figli Sebastiano e Walter, che per loro hanno organizzato delle esequie con pochi intimi. Nel paese in cui vivevano i due coniugi erano conosciuti da tutti, dopo tanti anni in cui hanno vissuto in quel luogo. Avevano raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Giuseppe era da sempre appssionato di sci e aveva fondato lo sci club Festiona, dove aveva insegnato a sciare anche ai suoi figli.

Con loro ha condiviso la sua grande passione, fino a quando entrambi hanno deciso di seguire le sue orme e diventare insegnanti di sci. Ora trasmettono la loro esperienza ai bambini che vogliono imparare. Giuseppe era conosciuto come “Pino Ciot” ed era appassionato di sci di fondo. Poteva diventare un atleta di successo ma aveva interrotto la sua attività per aiutare la madre, rimasta vedova. Si era dedicato al lavoro di boscaiolo per mantenere la sua famiglia. Poi ha incontrato Anita, anche lei grande lavoratrici. Si sono scelti e innamorati e hanno trascorso la loro vita insieme. I due si sono ammalati a pochi giorni di distanza e sono stati ricoverati in ospedale a causa di un peggioramento delle loro condizioni. Anita è morta il 5 aprile e dopo 15 giorni è morto anche il marito Giuseppe.