Una tragedia ha colpito Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento: due anziani coniugi sono stati trovati morti in un laghetto artificiale, dando inizio a indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, nella serata del 9 gennaio.

I corpi senza vita di due anziani coniugi sono stati rinvenuti in un laghetto artificiale situato in contrada Sant’Antuono, vicino a un’area attrezzata per pic-nic. I familiari, preoccupati per il mancato ritorno a casa dei due, avevano lanciato l’allarme nel pomeriggio, quando la coppia non era rientrata dopo essersi allontanata insieme dalla propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco con il nucleo fluviale e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le salme sono state poi trasferite all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della tragedia.

Come riportato da Il Roma, le prime ipotesi degli inquirenti parlano di un incidente: uno dei due coniugi potrebbe essere scivolato in acqua, trascinando con sé l’altro.

Coniugi trovati morti in un laghetto artificiale dopo l’allarme dei familiari: chi sono le vittime

Stando a quanto riportato da Il Mattino, le vittime sono Michele Pelosi, 84 anni, ex titolare di un bar, e sua moglie Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni. Nonostante l’età avanzata, erano persone attive e amate dai familiari e dai vicini, che, preoccupati dal loro mancato rientro, hanno prontamente segnalato la loro scomparsa.