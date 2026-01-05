Andrea e Davide, chi erano i due giovanissimi morti nell'incidente motociclis...

Andrea e Davide questi i nomi dei ragazzi protagonisti dell’incidente in moto costato la vita ad entrambi nella mattinata di ieri domenica 4 gennaio quando stavano provando il mezzo che volevano probabilmente acquistare.

Chi era Andrea Liddi, promessa del nuoto

Andrea Liddi era un giovane di 18 anni nuotatore nelle fila del CUS Bari e da poco anche militare.

Come riportato da Leggo.it impegnato negli allenamenti ed apprezzato studente all’istituto Marconi Hack dove aveva conseguito il diploma quadriennale in Energia.

“La passione e la dedizione nel nuoto e il rispetto verso tecnici, compagni ed avversari resteranno per sempre nel cuore di tutta la famiglia del Cus Bari” questo il messaggio sulla pagina Facebook della squadra.

Incidente dalla dinamica difficile da spiegare

Il sinistro è avvenuto in un area già nota alle forze dell’ordine per precedenti gare di auto e moto. In questo caso i due ragazzi, Davide Capuozzo e Andrea Liddi, stavano provando una Yamaha 700 con l’idea di acqustarla.

Capuozzo stava guidando la moto e uscendo di strada avrebbe colpito Liddi che essendo chinato per raccogliere un oggetto caduto a terra non avrebbe visto la motocicletta. Il mezzo fuori controllo è andato a sbattere causando anche la morte del guidatore.

Al momento come svela Leggo.it la Polizia Locale che sta indagando sull’incidente non ha rilasciato alcuna informazione in merito alla dinamica.