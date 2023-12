La risoluzione votata dal Consiglio di Sicurezza Onu non soddisfa Hamas: non è rischiesta la tregua immediata

Dopo giorni e giorni di trattative, finalmente il Consiglio di Sicurezza Onu si è espresso sul testo riguardante la guerra in Medio Oriente. La risoluzione, però, non accontenta diverse parti in causa, tra le quali c’è Hamas: la tregua, infatti, non è nemmeno menzionata.

Consiglio di Sicurezza Onu: approvata la risoluzione

Nel testo approvato dal Consiglio di Sicurezza Onu, un forte accento è posto sugli aiuti umanitari che devono arrivare a Gaza, ma della tregua non c’è alcuna traccia. Rispetto ai passaggi precedenti, inoltre, manca totalmente il riferimento all’urgente sospensione delle ostilità. Anche gli Usa sono rimasti delusi, e così come la Russia hanno deciso di astenersi. Israele, d’altra parte, annuncia che sarà pronta a continuare la guerra fino al rilascio dell’ultimo ostaggio e fino alla completa eliminazione di Hamas dalla Striscia di Gaza.

Consiglio di Sicurezza Onu: parla Guterres

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si ècosì espresso sulla vicenda: “A Gaza nessuno è sicuro: non c’è protezione effettiva dei civili“. Nella nota pubblicata da Guterres si spiega: “Il problema reale è che il modo con cui Israele sta conducendo questa offensiva sta creando enormi ostacoli alla distribuzione degli aiuti umanitari dentro Gaza. Una operazione efficace richiede che il personale possa lavorare in sicurezza, prevede capacità logistiche e la ripresa delle attività commerciali. Questi quattro elementi non esistono“.