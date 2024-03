C'è disaccordo sui fondi: i leader divergono sull'uso degli eurobond per la difesa, confermato dal premier belga Alexander De Croo

Il vertice del Consiglio europeo a Bruxelles continua con un’intensa agenda, che include la celebrazione del trentennale dello Spazio Economico Europeo e dibattiti su allargamento, migrazioni e agricoltura.

Consiglio europeo, seconda giornata: i temi del vertice

In particolare, l’agricoltura è un tema di rilievo, con l’UE che propone l’introduzione di dazi sull’importazione di prodotti agricoli dalla Russia per rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori europei. La Commissione europea ha formalizzato la proposta di dazi maggiorati su cereali, semi oleosi e prodotti agricoli derivati provenienti da Russia e Bielorussia. Tuttavia, restano divisioni sui fondi, con leader divisi sulla possibilità degli eurobond per sostenere la difesa, evidenziando una contrapposizione tra coloro che richiedono solidarietà e quelli che sono più inclini alla frugalità. La giornata conclusiva del vertice ha visto il consolidamento dell’unità europea, con approvazione delle conclusioni su vari temi chiave, tra cui l’Ucraina, la difesa e sicurezza, l’allargamento e il Medio Oriente.

Si sottolinea l’impegno dell’UE nell’aumentare la propria preparazione e capacità di difesa per affrontare le crescenti minacce alla sicurezza, riducendo le dipendenze strategiche e rafforzando le capacità. Inoltre, viene menzionata l’apertura dei negoziati con la Bosnia, considerata storica dall’Italia, e l’aggiornamento della posizione dell’UE su Gaza, con un’appello a una tregua e all’accesso agli aiuti umanitari. In conclusione, il vertice del Consiglio europeo rimane cruciale nel definire l’agenda politica ed economica dell’Unione Europea, con un occhio attento alle sfide interne ed esterne.