Giuseppe Conte ha postato un video sui suoi canali social con il quale ha annunciato che, a giugno, il M5S organizzerà una manifestazione contro il Governo Meloni, contro lo smantellamento del Reddito di cittadinanza, contro il “decreto precariato” e a favore del salario minimo legale e della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale.

Il leader pentastellato parte all’attacco dell’esecutivo dopo l’approvazione del dl lavoro

Non si placa la pioggia di critiche che ha travolto il dl lavoro approvato dal Cdm riunito dal Governo Meloni nella giornata del Primo Maggio. In prima linea, a contestare le scelte dell’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, c’è il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Io dico una cosa: un governo serio oggi si sarebbe riunito per una norma essenziale, il salario minimo legale. Quattro milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori portano a casa buste paga da fame, di 3-4-5 euro lordi l’ora. Non lo possiamo accettare”, ha tuonato l’ex premier in un video postato sui suoi canali social.

Conte (M5S): “A giugno una manifestazione contro il Governo Meloni”

Il leader pentastellato si è, poi, rivolto direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affermando: “Io chiedo alla presidente Meloni e ai ministri, che oggi si sono riuniti per questa sceneggiata, di avere la bontà di seguire questo video con alcune storie dei percettori del reddito di cittadinanza. È bene che riprendiate un contatto con la realtà, siete completamente scollegati. Il reddito di cittadinanza secondo l’Istat ha salvato nel periodo più duro della pandemia un milione di cittadini dalla povertà”.

Il messaggio di Conte si conclude con un invito ai cittadini italiani. “Lancio un messaggio e un invito a tutti per giugno, vi forniremo le date, per manifestare contro questo governo, contro lo smantellamento del Rdc, contro il decreto precariato, a favore del salario minimo legale, a favore della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. Lavoriamo per un paese migliore”, ha detto.