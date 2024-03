Continua il maltempo in Italia: grosso vortice in Salento, probabilmente una ...

Gli eventi metereologici estremi in Italia continuano: disagi anche in Salento con una tromba marina

Dopo gli ultimi giorni di maltempo, registrati in Italia, e i conseguenti disastri in diverse regioni italiane, un nuovo evento meteorologico estremo si è verificato in Puglia, nel Salento.

Un grosso vortice in mare nel Salento

In Italia, dopo giorni di allerta meteo e disastri, a Sud della Puglia si è registrato anche il transito di una tromba marina o waterspout, nello specifico nella zona di Porto Badisco, ad Otranto, provincia di Lecce.

Una tromba marina in Puglia, nel mare del Salento. Ecco cosa è successo

La differenza tra un tornado o anche definito tromba d’aria, ed una tromba marina, anche detta, waterspout: in entrambi i casi si tratta sempre di vortici d’aria violenti che si formano in condizioni meteorologiche instabili ed estreme.

Tuttavia, la differenza tra i due fenomeni sta nella loro posizione di origine: il tornado si forma sulla terraferma, la tromba marina invece, ha origine in mare aperto.

Un grosso vortice in mare in Salento e lo stesso fenomeno a Finale Ligure

Soltanto tre giorni fa è stato individuato lo stesso fenomeno atmosferico in Liguria, tra Varigotti e Finale Ligure.

Il momento è stato ripreso e immortalato con immagini e video dai marinai, poi pubblicato sui social, ma fortunatamente in entrambi i casi non sono stati registrati danni all’uomo.